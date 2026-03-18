C’è vecchia ruggine tra la 51enne e la 63enne dai tempi di Ballando con le Stelle: era il 2020

L’ex politica ribatte colpo su colpo, poi beve un calice di latte, Antonella Elia: “Ma non ti fa male? Hai la colite?”

Ilary Blasi lo sa e forse proprio per questo l'ha ‘assoldata’ nel cast. Al GF Vip è subito scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Tra la 51enne e la 63enne c’è vecchia ruggine, tutto a causa di Ballando con le Stelle. L’ex parlamentare ha partecipato al dancing show nel 2020, a giudicarla c’era anche la blogger e scrittrice, che non è mai stata tenera con lei, anzi. “Sei la regina delle sceneggiate”, le sottolinea l’opinionista del reality, l’altra ribatte colpo su colpo.

''Sei la regina delle sceneggiate'': al GF Vip è subito scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini

Alessandra si prende la scena nella Casa, incontenibile. Sui social il popolo del web, dopo poco, la elegge già loro beniamina. “Tra me e Alessandra le premesse ci sono”, dice Selvaggia, punzecchiata dalla conduttrice “Abbiamo dei trascorsi", replica Alessandra dalla Casa. Una clip mostra le loro liti a Ballando. La Blasi vuole sapere del perché dell’astio.

La Mussolini spiega che Selvaggia l’ha delusa: si aspettava più “empatia” il giorno che si sentì poco bene: “Sono rimasta male, perché delle volte uno deve avere anche un po’ di empatia, anche mostrare dei sentimenti, quando io mi sono sentita male, mi hanno stravolto in quella trasmissione, indebolita, svenuta, non è che lei ha fatto ‘Alessandra, al di là di tutto, del gioco’… Non ha mostrato alcun tipo di sentimenti, questo non va bene, perché una persona può rimanere quello che è, provando sentimenti”.

C’è vecchia ruggine tra la 51enne e la 63enne dai tempi di Ballando con le Stelle: era il 2020

“Il problema è che quando sei la regina delle sceneggiate non si sa mai cosa è vero e cosa è finto, pensavo stessi fingendo", replica Lucarelli. “Sei proprio fuori, perché io dico sempre le cose in faccia”, risponde infastidita l’altra. Selvaggia sarcastica contrattacca: “Sono molto curiosa di vederti all’interno della Casa, anche perché hai provato con la politica, ti è andata male. Hai provato col ballo, ti è andata male, il canto anche è andato male. Forse riuscirai a renderti simpatica nella Casa”. Alessandra non ci sta: “Hai provato? Sono stata trent’anni in politica, ‘azzo, ho provato? Vedi di starci te. Finiamola perché finisce male. Devi essere rispettosa”. “Vedo che sei entrata con un animo rilassato”, chiosa Selvaggia.

La concorrente non rimane senza parole. “Voglio essere rilassata, spero che tu sia rispettosa non di me, di tutti. Non è che tu sei il giudice, l'opinionista e facciamo scena muta. Qui no. A Ballando sì". Lucarelli l’ascolta, poi si rivolge a Ilary: "La trovo simpatica, ovunque la trovi, è come rivedere l'ex alle udienze del divorzio, Ilary ne sai qualcosa. Una cosa simpatica, che ti rilassa”. L’ex politica non pare curarsene, si alza e va a prendere un calice di latte. Antonella Elia la guarda ed esclama: “Ma non ti farà male? Non hai la colite?”. Tagliente Alessandra ribatte: “Antonella cara, non ho la colite, mi fa benissimo. Meglio il latte che la Lucarelli”.

L’ex politica ribatte colpo su colpo, poi beve un calice di latte, Antonella Elia: “Ma non ti fa male? Hai la colite?”

Poi, una volta finita la puntata, la nipote di Sophia Loren parla ancora della rivale con gli altri: “A Selvaggia Lucarelli ho sbagliato a rispondere, ma non ce l’ho fatta purtroppo perché pensavo che fosse più garbata e invece ha detto che non sapevo fare niente… E io sono partita! Ma io da questo momento voglio essere brava e moderata e se la prossima volta verrò attaccata da lei, non risponderò”. Il pubblico si augura invece che la querelle vada avanti, per amore del trash.