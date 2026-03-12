''Intervista di Leo e Vittoria alla loro mamma'': Chiara Ferragni si fa fare domande dai due figli, guarda

La fashion blogger e imprenditrice pubblica un curioso video su TikTok: diventa subito virale

Uno compirà 8 anni il prossimo 19 marzo, San Giuseppe, festa del papà, l’altra 5 il 23 dello stesso mese. Chiara Ferragni si fa fare domande dai due figli. “Intervista di Leo e Vittoria alla loro mamma”, scrive in sovrimpressione sul curioso video che pubblica su TikTok e che in breve tempo diventa subito virale. La 38enne risponde ai quesiti dei due bimbi avuti dall’ex marito Fedez. I follower commentano malinconici: “Come sono cambiate le loro voci!”.

La fashion blogger e imprenditrice non mostra i volti dei piccoli, come stabilito in accordo con Federico Lucia, ma per una volta torna a farli sentire. Leone ha lo smartphone tra le mani. Riprende Chiara e le domanda: “Che hai fatto oggi?”. “Ho fatto dei meeting di lavoro e poi ho studiato per un progetto. Altre domande?”, replica lei. “Qual è la cosa più particolare che hai fatto?”, chiede ancora il bimbo. “Ho giocato a nascondino con i miei bambini fino a poco tempo fa”, ribatte l’influencer. Il piccolo desidera sapere cos’ha fatto la madre mentre lui non c’era: “Una telefonata per un progetto americano molto importante, poi ho giocato con Paloma”.

La Ferragni invita il figlioletto a dare il telefonino alla sorella. Vittoria le domanda: “Oggi dico: cosa hai visto oggi in tele? Allora… cosa hai mangiato?”. “Non l'ho ancora vista la tv. Ho mangiato una bowl, una ciotola con carne, patate dolci, avocado e formaggio”. La bambina dolcemente le dice: “Va bene”.

Immediatamente la clip cattura ‘like’: in tanti non si aspettavano che i figli di Chiara e Fedez tornassero a essere presenti sui social. Oltre 1.4 milioni di visualizzazioni. Tantissimi i commenti. I più sottolineano: “Oddio ma com'è cambiata la voce di Leone, sembra grandissimo”, “Ma quando ha cambiato la voce? Oddio non ero pronta”, “Lello sembra quasi un adolescente dalla voce”, “Oddio ma in che senso la Vitto ora parla? Quando è cresciuta? Raga ma serio? L'ho lasciata tipo poco fa che camminava appena”.