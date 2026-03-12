''C’è stato un tradimento'': Manuela Arcuri svela i motivi dell’addio col marito Giovanni di Gianfrancesco

L’attrice 49enne e l’imprenditore 48enne si sono lasciati 7 mesi fa: erano una coppia da 14 anni

I due sono genitori di Mattia, 11 anni: ”Eravamo amici e complici, tutto fuorché amanti”

Oggi, giovedì 12 marzo, esce il suo film, che ha un titolo profetico: “Tradita”. Manuela Arcuri svela i motivi dell’addio col marito Giovanni Di Gianfrancesco. A Oggi confessa: “C’è stato un tradimento, ma non nel senso biblico del termine: degli obiettivi di coppia, della purezza del sentimento, della sincerità che ci eravamo promessi”.

L’attrice 49enne e l’imprenditore 48enne si sono lasciati 7 mesi fa: erano una coppia da 14 anni. I due sono genitori di Mattia, 11 anni. “Io ho le stesse colpe di Giovanni - prosegue Manuela - Anche io ho dato per scontato mio marito. Ci siamo accorti che l’unica cosa che ci teneva insieme era l’amore immenso per nostro figlio. La passione era sbiadita. Il desiderio finito. E questo ci ha distratto: non sei più attento alle esigenze dell’altro”.

“Ormai eravamo amici, complici, quasi fratelli: tutto fuorché amanti - sottolinea l’artista nata a Latina - Altrimenti non avrei mai lasciato Giovanni. Credo nella famiglia, sono figlia di genitori separati: mai avrei voluto far passare a Mattia quel che ho passato io. L’abbiamo deciso sette mesi fa, è stato il periodo più brutto della mia vita. Ma ne sto uscendo”.

Sui post sul social in cui parlava, senza mezzi termini, proprio di ‘corna’, Arcuri chiarisce: “Non erano rivolti a Giovanni, ma agli amici o presunti tali. Loro sì che mi hanno veramente tradito. Ci sono delle amiche che, appena saputo delle mie difficoltà con lui, hanno subito tentato di sedurlo”. E amici maschi che sono scomparsi dalla sua vita.

“Abbiamo firmato un accordo di separazione consensuale, evitando i tribunali. Mattia non ci ha mai sentito litigare, sembra sereno”, precisa Manuela. Al figlio ha spiegato che può accadere che, dopo tanti anni, l’amore finisca. “Con Giovanni i rapporti sono civili: vede il bambino quando vuole, ci sono weekend prestabiliti, ma sono mobili, li cambiano a seconda dei nostri impegni”, rivela. Lei e l’ex escono con Mattia a mangiare fuori, sono stati anche a Dubai insieme. Non ci sono ‘dispetti’.

La Arcuri nega qualsiasi possibilità di riconciliazione con Di Gianfrancesco. Lui ha prodotto il suo film, crede in lei come attrice. Nella pellicola recita pure Mattia. Manuela è pronta a ricominciare ad amare: “Certo, devo trovare l’uomo giusto. Deve essere leale, come prima cosa. E deve passare l’esame Mattia: è molto geloso, molto mammone. Deve prendersi il pacchetto completo”.