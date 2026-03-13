Lei e l’imprenditore, legati dal 2021, si sono sposati il 3 dicembre 2022: è andata via di casa

L’ex Pupa 41enne sta attraversano un momento complicato con l’uomo con cui pensava fosse ‘per sempre’

Francesca Cipriani non si nasconde in tv. A Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta, svela di essere in crisi col marito Alessandro Rossi e ne svela il motivo. “Ho fatto le valigie”, confessa. Lei e l’imprenditore, legati dal 2021, si sono sposati il 3 dicembre 2022: la 41enne è andata via di casa.

''Ho fatto le valigie'': Francesca Cipriani è in crisi col marito Alessandro Rossi e svela il motivo

“Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi”, rivela l’ex Pupa. Poi aggiunge: “Sono settimane che vivo questa situazione difficile. Sono tormentata dagli odiatori del web che mi chiedono continuamente perché non riesco ad avere un figlio, mentre io un bimbo lo voglio davvero. E’ mio marito che mi chiede di aspettare. Ho quasi 42 anni, mi sono sposata per metter su famiglia, altrimenti non avrei detto 'sì' per sempre”.

Lei e l’imprenditore, legati dal 2021, si sono sposati il 3 dicembre 2022: è andata via di casa

Sull’uomo che ha accanto e con cui pensava fosse ‘per sempre’, la Cipriani, parlando pure dei tanti ritocchini estetici a cui si è sottoposta negli anni, dice: “Mio marito è contrario al bisturi, ma sa anche che sono ricorsa alla chirurgia per risolvere gravi problemi con me stessa dopo anni in cui ero stata bullizzata, molestata e avevo subito violenza psicologica”. E confida: “Ho tentato anche di togliermi la vita per tutto questo dolore e il bisturi mi ha aiutato. Ma forse ho esagerato, tante cose, come i glutei, non le rifarei”.