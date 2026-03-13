L'influencer 45enne confida il trattamento a cui si sottopone una volta l'anno da quella che giudica "la migliore"

E' abbastanza rilassata pente si affida a mani esperte e soddisfatta mostra il risultato finale

Selfie, stories e zero filtri sulla beauty routine. Clizia Incorvaia, 45 anni, torna a parlare ai suoi follower con la naturalezza che la contraddistingue e questa volta lo fa mostrando passo dopo passo uno dei suoi trattamenti di bellezza preferiti. Nelle sue Instagram Stories l’influencer e volto televisivo si riprende mentre si sottopone alla dermopigmentazione alle labbra abbinata al trattamento idra lips, un rituale che, come racconta lei stessa, ripete una volta l’anno. Rivela così il segreto delle sue labbra perfette.

''Risultato pazzesco!'': Clizia Incorvaia rivela il segreto delle sue labbra perfette

Clizia appare rilassata mentre si affida a quella che definisce senza esitazioni “la migliore in Italia”, la specialista Melania Frumenti, esperta in trucco permanente con studio a Roma. Ed è proprio nelle stories che spiega ai follower cosa sta per fare. Scrive infatti: “Oggi facciamo la dermopigmentazione (una volta l’anno) e idra lips dalla migliore in Italia, Melania Frumenti”.

La 45enne è rilassata, certa di essere in ottime mani

Un piccolo dietro le quinte beauty che incuriosisce subito i fan, sempre attenti ai segreti di bellezza dell’influencer siciliana, che negli anni ha costruito un’immagine glamour, ma allo stesso tempo spontanea e accessibile.

La siciliana condivide le Storie senza alcun problema

Durante il trattamento Clizia si lascia riprendere senza problemi, mostrando il momento della dermopigmentazione, tecnica sempre più richiesta perché permette di ridefinire il contorno delle labbra e intensificarne il colore in modo naturale e duraturo. Il trattamento idra lips, invece, è pensato per nutrire e idratare profondamente la zona, rendendo le labbra più piene e luminose.

L'influencer è entusiasta delle sue labbra a fine trattamenti

Clizia poi si fa vedere con il risultato finale, sorridente davanti alla telecamera. Il colore è più definito, le labbra appaiono piene e luminose. E il commento è entusiasta, come spesso accade quando qualcosa la convince davvero. Scrive infatti: “Risultato pazzesco!”.