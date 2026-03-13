La 18enne a casa guarda il suo debutto nell’adventure show insieme al suo ‘team’

Lei e Filippo Laurino vincono la prima tappa e conquistano i social: sono già virali

“Abbiamo usato la carta dei Raccomandati”, ammette lei. Chanel Totti a Pechino Express confessa chi è il famosissimo papà e raggiunge il risultato. Del resto la 18enne e Filippo Laurino hanno scelto proprio di chiamarsi “I Raccomandati” nell’adventure show di Sky che in questa edizione si svolge in Estremo Oriente.

"Abbiamo usato la carta dei Raccomandati'': Chanel Totti a Pechino Express confessa chi è il papà e raggiunge il risultato

Chanel e il compagno di gioco devono raggiungere una spiaggia. Sono in auto con una persona che si è prestata ad accompagnarli. Si parla inevitabilmente di Italia e calcio. La ragazza chiede al conducente quali giocatori conosca, lui fa il nome di Francesco Totti. Filippo, la sprona: “Digli che sei sua figlia, così ci porta lì” . Lei non desidera farlo. Ci pensa Laurino: “Lei è la figlia di Francesco Totti”. L’uomo impazzisce di gioia: “Oh mio Dio!”.

Lei e Filippo Laurino devono arrivare in una spiaggia, quando l'uomo alla guida dell'auto scopre di chi è figlia, impazzisce di gioia

La 18enne quasi rimprovera il 23enne per averlo svelato: lei era imbarazzata

Chanel commenta a posteriori:“Sei stato tu a volerlo fare, io non l’avrei mai fatto”. Ma lo scopo è centrato. Il conducente le chiede persino di fare una foto insieme. Chanel in inglese gli dice: “Quando arriviamo alla spiaggia la facciamo”. Poi con l’amico commenta: “Ma poi che ce fa con la foto mia!”.

Chanel a casa a Roma guarda la prima puntata dello show insieme a tante amiche: tutte indossano la maglietta a lei dedicata

La figlia di Ilary Blasi e dell’ex Capitano della Roma e il figlio 23enne di Graziella Lopedota, manager della conduttrice 44enne, vincono la tappa, ma soprattutto conquistano i social con i loro battibecchi e l’immancabile ironia che li contraddistingue. Chanel da casa a Roma, attorniata dal suo team di amiche, con tanto di maglietta dedicata, che tutte indossano, riguarda la puntata e si diverte un mondo.