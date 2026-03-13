“Non voglio lasciarlo andare”, dice del dolore per il terribile lutto: Evan è deceduto a 18 anni il 29 ottobre scorso

“Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui”, confida di Alessandro Marziali

Evan è deceduto a soli 18 anni a causa di un incidente in moto lo scorso 29 ottobre, mentre lei era in tv con Ballando con le Stelle. Andrea Delogu svela come sta a distanza di 4 mesi e mezzo dalla morte del fratello, che aveva 26 anni meno di lei, e parla del nuovo amore, Alessandro Marziali, con cui è stata paparazzata. “Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi”, confessa a Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera.

''Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi'': Andrea Delogu svela come sta a distanza pochi mesi dalla morte del fratello e parla del nuovo amore

Il lutto è terribile e devastante. “Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi alle mie spalle, non i prossimi 10: quelli serviranno a lenire una ferita che non si chiuderà mai. Ci tengo, che rimanga aperta, voglio continuare a sentire questo dolore, imparare a guardarlo in faccia e a gestirlo. Non voglio lasciarlo andare”, confessa la conduttrice 43enne. Evan è sepolto a Bellaria Igea Marina: “Sono andata solo una volta a trovarlo. Ma lui non è lì. Per me è come se non fosse ancora completamente successo”.

“Ora ho il cuore spezzato, sono più disillusa, ma sto lasciando arrivare le cose come vengono. E tante sono belle”, spiega Andrea che ad aprile si regalerà una vacanza con la mamma. La morte del fratello l’ha avvicinata ai suoi affetti: “In un secondo tragico ho riscoperto la mia famiglia, che davo per scontata. Mi sono riavvicinata a un padre con cui avevo allentato i rapporti. E ho scoperto la mamma di mio fratello, Livia: ho capito perché mio padre se ne sia innamorato e perché mio fratello la vedesse come una madre meravigliosa. Sono grata a mia sorella Barbara, che ha nove anni più di me, e a mia madre: loro ci sono sempre”.

"Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui”, confida di Alessandro Marziali

Nella sua vita, presenza fissa, c’è l’amica Ema Stokholma: “Ogni giorno lei mi insegna che c’è altro, oltre il lavoro. Lo sto capendo in questi mesi”. C’è pure Alessandro, con cui è stata fotografata in atteggiamenti intimi a metà dicembre scorso. Delogu di lui dice: “Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui. E’ un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. E’ una persona a cui tengo molto”.