La conduttrice 43enne pizzicata a Roma: esce a cena con lui, poi ai saluti…

Al maestro di danza 21enne vuole un gran bene, c’è feeling, ma non è batticuore, evidentemente

Andrea Delogu ha chiarito il feeling che la lega al suo maestro di danza 21enne a Ballando con le Stelle in un lungo post social. Col ragazzo si è creata tanta complicità, ma evidentemente manca il ‘batticuore’. Ufficialmente single, dopo l’addio a Luigi Bruno, la 43enne è nuovamente ‘in love’? Chi pubblica alcune foto che fanno pensare di sì. Negli scatti lei bacia un altro, non Nikita Perotti, lui si chiama Alessandro Marziali. Come sottolinea il settimanale, lei lo segue sui social. Non si hanno altre informazioni sull’uomo.

Andrea Delogu nuovamente ‘in love'? Lei non bacia Nikita Perotti, ma un altro: ecco chi

Stando al giornale, Andrea esce a cena col misterioso accompagnatore, poi i due tornano sotto l’abitazione di lei: la Delogu prende il suo cagnolino per fargli fare la passeggiata serale. Al momento dei saluti scatta il colpo di scena: Alessandro non sale a casa della conduttrice. Nel salutarsi, però, i due si scambiano un bacio che lascia spazio a pochi dubbi.

Il bacio tra lei e Alessandro

Sempre stando a Chi, sarebbe una liaison ancora agli inizi. La Delogu è in ripresa dopo la tragedia che l’ha colpita: la perdita del fratello 18enne a causa di un incidente in moto è stata devastante. Piano, piano lei trova la forza per andare avanti e aprire, evidentemente, il suo cuore.