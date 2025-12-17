''Tu dici che c’era qualcuno che non mi amava?'': Barbara d’Urso a Porta a Porta parla degli screzi con la Lucarelli

Il giornalista le sottolinea: “Tu hai divorato le telecamere, sei stata la regina e ora…”

Anche Bruno Vespa nel suo talk in seconda serata su Rai1 regala spazio a Ballando con le Stelle, che sabato 20 dicembre decreterà il vincitore tra i finalisti. Barbara d’Urso, tra gli ospiti in studio, a Porta a Porta parla screzi con la Lucarelli. Il giornalista non nomina Selvaggia. Ma le domanda, indirettamente, come si è sentita giudicata da chi non l’amava. La conduttrice, ironica, replica: “Davvero? Tu dici che c’era qualcuno che non mi amava…?”.

C’è ospite anche la patron dello show Milly Carlucci. Vespa le chiede: “Quanto influiscono le simpatie della giuria, sul giudizio tecnico?”. Carmelita fa una faccia che è tutta un programma. Milly replica: “La nostra giuria è una giuria di spettacolo, l’unica tecnica vera è Carolyn Smith. Gli altri danno dei giudizi emotivi, di gusto personale. Sono persone che hanno visto ballare per tanto tempo, quindi capiscono abbastanza di ballo, ma poi giudicano a seconda dei propri gusti. Ivan Zazzaroni ama le cose classiche, Guillermo Mariotto ama le cose trasgressive, quindi siamo ai poli opposti. E' così e lo sappiamo tutti”.

Bruno si rivolge alla d’Urso e le domanda: “Tu per tantissimo tempo hai divorato le telecamere, sei stata la regina. Che impressione ti ha fatto essere giudicata anche da persone che palesemente non ti amavano, per usare un eufemismo”.

Barbara sa come descrivere tutto, col sarcasmo: “Tu dici che c’era qualcuno che non mi amava? Davvero?! Credo che mi abbiano voluto bene tutti, no?”.

La 68enne aggiunge: “Comunque è stato un po’ complicato per me fare questo percorso meraviglioso e del quale sono orgogliosa, però non è stato facile. La parte più difficile sono state le polemiche, ma che avvenivano soprattutto durante la settimana venivano sviluppate da alcune persone. Però l’importante è riuscire a rimanere sopra e dedicarsi al ballo e per questo ringrazio Pasquale La Rocca, che è stato un maestro pazzesco”.