Patrizia Rossetti presenta Marco Antonio Bellini: la conduttrice 66enne e l’attore 37enne per la prima volta insieme in tv

Una settimana fa, nello stesso studio, aveva detto che era finita, che lui l’aveva lasciata. Patrizia Rossetti presenta Marco Antonio Bellini: la conduttrice 66enne e l’attore 37enne siedono fianco a fianco per la prima volta insieme in tv, ospiti di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio. Quel che era accaduto era solo un’incomprensione tra i due.

La conduttrice chiede a Marco il motivo per cui Patrizia abbia creduto nel crack. “Io sono partito per Monte Carlo, avevo delle faccende da sbrigare. Oltre all’attore, faccio anche il broker finanziario. Le foto uscite su Novella 2000 mi hanno colpito, entusiasmato. Non me lo aspettavo”. Bellini chiarisce che non è proprio sparito, anzi sottolinea: “Un pochino la mancanza della Patty l’ho sentita, anzi più che un pochino e glielo ho sottolineato”. Patrizia sorride raggiante.

“Conosco Patrizia da tanto tempo, in passato abbiamo fatto anche un servizio fotografico insieme - racconta lui - E’ una persona meravigliosa, ha un carattere forte, ma è dolcissima, con lei puoi fare qualsiasi cosa”. Ora per lui è qualcosa di più. “Mi sono preso questo tempo per staccare - poi chiarisce - Mi è mancata solo come amica? Io non mi sbilancio: diciamo che mi è mancata come affetto”. Sottolinea che non è spaventato dall’enorme differenza d’età. “Ci troviamo bene”, precisa la Rossetti. E aggiunge: “Io voglio vivere giorno per giorno”.