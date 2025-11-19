La conduttrice 66enne e l’attore 37enne complici e affiatati: “Con lui sto benissimo”

L’ex gieffina precisa: “Ciò non vuol dire che ci sia una relazione sentimentale”

Patrizia Rossetti esce allo scoperto con Marco Antonio Bellini. Lui ha 29 anni meno di lei: i due sono stati fotografati in atteggiamenti intimi da Novella 2000. La 66enne al settimanale fa sapere: “Con lui sto benissimo”. Parla di complicità e “gran bene”, però precisa: “Ciò non vuol dire che ci sia una relazione sentimentale”.

Patrizia non parla di amore. Chiarisce: “Attenzione, la blocco subito. La persona che avete visto in foto non è il mio fidanzato, ma è un carissimo amico a cui tengo molto. La cosa va precisata. Lui si chiama Marco Bellini e fa l'attore, tra di noi c'è una forte complicità e un gran bene. Ci conosciamo da diverso tempo e con lui ci sto benissimo. Ciò non vuol dire però che ci sia una relazione sentimentale. Si può amare una persona anche sotto l'aspetto mentale non soltanto fisico”.

“Marco ed io andiamo al cinema, al teatro, a cena come avete visto, ci facciamo anche coccole, perché no? Ma non siamo andati mai oltre. Nonostante la nostra differenza di età, andiamo d'accordo su tantissimi punti di vista. Se dovessi pensare ad avere una vera e propria relazione, ci andrei con i piedi di piombo”, aggiunge la Rossetti.

L’artista televisiva parla grandissima amicizia: “Esattamente. Prendiamo entrambi la vita giorno per giorno e poi fondamentalmente alla mia età non sono una più quella che pensa al futuro, ai progetti e a quello che potrebbe accadere. Certo non mi precludo nulla, con Marco c'è un rapporto particolare, lui è sempre carino, disponibile, allegro. Ci divertiamo, scherziamo e ridiamo come se fossimo una coppia di fidanzati, però la parola ‘fidanzamento’ è molto importante per me e in questo caso non posso ancora dirlo”.

Patrizia non pensa a convivenze o altro: “Ma no, non voglio convivenze, ho bisogno dei miei spazi e non mi sembra il caso di arrivare a questo. Però come si dice; la vita imprevedibile, piena di sorprese e le cose accadono quando meno ce le aspettiamo, ma al momento non mi va di prendere decisioni importanti”. Svela come ha conosciuto il ragazzo: “Per pura casualità. Ci siamo incontrati un po' di anni fa durante un servizio fotografico. Da quel momento è nata questa bella amicizia e ogni tanto ci vediamo e passiamo nel tempo insieme. Lui vive a Milano, io un po' fuori città. Da un po' ammetto di guardarlo con occhi diversi, perché mi rendo conto che è una brava persona e la differenza d'età non mi spaventa”.