Rosalinda Cannavò mostra le mani sofferenti e svela il problema di salute che la obbliga a indossare guanti

I follower sul social le domandano perché li metta anche solo per cucinare, lei lo confessa

“Migliora e peggiora ciclicamente”, spiega la 32enne che ancora non riesce a guarire

Mostra nelle sue IG Stories le mani sofferenti. Rosalinda Cannavò svela il problema di salute che la obbliga a indossare i guanti, anche solo per cucinare. La 32enne, un tempo nota come Adua Del Vesco, soffre di disidrosi.

Rosalinda Cannavò mostra la mano sofferente e svela il problema di salute che la obbliga a indossare guanti

I follower le domandano in continuazione: “Scusa perché i guanti?”. E ancora: “Perché stai cucinando con i guanti?”. L’ex gieffina vip, influencer e attrice, mostra la mano che ha l’epidermide secca e spellata, arrossata, con alcune bollicine. “In molti mi hanno chiesto perché stessi cucinando con i guanti. Ecco la ragione… Disidrosi! Migliora e peggiora ciclicamente. In base a cosa? Non lo so sinceramente. Se idrato troppo mi peggiorano le bolle, se non idrato, mi si spaccano. L’unica cosa che posso fare è usare i guanti per pulire e cucinare”, fa sapere.

La 32enne soffre di disidrosi

La disidrosi è una dermatite cronica che si manifesta con la comparsa di piccole vescicole pruriginose e bolle sui palmi delle mani, ai lati delle dita e, più raramente, sulle piante dei piedi. Le cause non sono del tutto chiare, ma si ritiene che possa essere scatenata da fattori come lo stress, la dermatite atopica, l'eccessiva sudorazione e l'esposizione a metalli come nichel, cromo e cobalto. Il trattamento per curarla va sempre deciso dallo specialista. Può includere creme corticosteroidi topiche o antistaminici orali per prurito e infiammazione, a seconda della gravità della situazione.

Si è rivolta a una dermatologa per guarire

La Cannavò, compagna di Andrea Zenga dal 2021, da cui ha avuto Camilla il 7 settembre 2024, sta provando a guarire e si augura che presto le sue mani possano tornare a essere levigate. Intanto le protegge coi guanti. "Fa male, brucia e mi dà fastidio ogni giorno", sottolinea. Si è rivolta alla dermatologa per risolvere il problema.