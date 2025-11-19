"A fine serata non ne posso più": Ilary Blasi parla del tacco 12 e di come è cambiato il suo look nel corso degli anni

La 44enne precisa: “Non sono un’accumulatrice: nel mio guardaroba tutto è ordinato per modello”

Ilary Blasi, testimonial di un famoso brand di calzature, a Vanity Fair parla di moda e di tacco 12. “A fine serata non ne posso più”, confessa la conduttrice, che ama le scarpe comode, proprio come tantissime altre donne. Svela come è cambiato il suo look nel corso degli anni.

La 44enne adora le scarpe: “Credo che tutte le donne le amino. Dopotutto, fanno il 50% del look. Io per prima sono ‘malata’ di scarpe. Mi rendo conto, per esempio, di avere modelli molto simili, che magari si differenziano solo per un minuscolo dettaglio o una sfumatura. Eppure, per me sono uniche. Motivo per cui, come potrai immaginare, la mia scarpiera è ben fornita”.

La Blasi ha conservato modelli di calzature, per lei importanti: “Ho scarpe che tengo per ricordo, anche se non lo ho mai indossate: mi fanno ripensare a una trasmissione e ai bei momenti che ho trascorso. Alcune, poi, sono particolari magari perché colorate o decorate da piume. Fanno colore e arredano, le uso quasi come oggetti decorativi”.

La presentatrice subito precisa: “Ci tengo, però, a specificare che non sono un'accumulatrice. Nel mio guardaroba tutto è ordinato per modello e regolarmente faccio una cernita di ciò che non uso più e regalo a mia madre e alle mie sorelle. Anche le mie figlie mi danno una mano: Chanel in particolare, attinge abbondantemente dal mio armadio e, pur avendo la sua personalità e il suo stile, spesso mi chiede consiglio”.

Sul suo stile, che con il tempo, si è trasformato Ilary dice: “Direi che si è evoluto con me. Quando ero più giovane mi piaceva vestire aderente, ora invece amo una vestibilità più morbida. I gusti cambiano in base all'età ma è anche una questione di momenti in cui ti vedi diversamente”.

In tv è sempre su tacchi altissimi, ma l’ex Letterina non si sente a suo agio: “Nella mia quotidianità non indosso mai il tacco 12. Amo gli stivali e, se per esempio vado a ballare e non voglio essere flat, punto su kitten heels. Voglio solo sentirmi a mio agio e pensare a divertirmi”.

L’ex moglie di Francesco Totti sui tacchi ammette: “Per lavoro, ovviamente, devo metterli perché ti cambiano la postura e regalano un'attitude diversa ma a fine serata anche io non ne posso più, e infatti li tolgo. Ho provato tante volte a chiedere di indossare qualcosa di più comodo ma non c'è stato verso. Solo il plateau consente di barare un po', combinando altezza e comodità. Al momento, però, non va molto. Spero torni presto di moda…”.