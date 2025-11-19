Achille Lauro testimone entusiasta alle nozze di Marcelo Burlon e Bratislav Tasic: le immagini

Il cantautore è amico di lunga data dello stilista argentino che l’ha voluto vicino nel giorno del sì

A Milano il giudice di X Factor 35enne ruba la scena agli sposi nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale

Achille Lauro non poteva non esserci. Assiste da testimone entusiasta alle nozze di Marcelo Burlon e Bratislav Tasic. Il cantautore è amico di lunga data dello stilista argentino che l’ha voluto vicino nel giorno del sì. A Milano il giudice di X Factor 35enne ruba la scena agli sposi nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale.

Achille Lauro testimone entusiasta alle nozze di Marcelo Burlon e Bratislav Tasic

L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi officia l’unione civile. Burlon e il compagno indossano uno smoking nero firmato Moschino, papillon in tono e mocassini scuri in vernice. Sopra hanno un cappotto sempre black. Arrivano con i loro tre cani. Lauro non è da meno. Ormai impeccabile coi suoi outfit, per i fiori d’arancio dell’amico ha scelto un completo grigio scurissimo con pantaloni sartoriali e giacca doppiopetto.

Il cantautore è amico di lunga data dello stilista argentino che l’ha voluto vicino nel giorno del sì

A Milano il giudice di X Factor 35enne ruba la scena agli sposi nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale

Achille sorride: è felice di ricoprire un ruolo fondamentale. E’ amico di Burlon dal 2017. I due hanno collaborato l’uno accanto all’altro al video di Thoiry RMX del cantante girato in Piazza Duomo a Milano.

Gli sposi con i testimoni e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi che ha officiato l'unione civile

Dopo la cerimonia e le firme di rito, la festa si sposta al Giacomo Arengario, famoso ristorante con terrazza proprio vista Duomo. Il pranzo è ricco, arriva la torta a più piani. Tutti brindano euforici. Poi Marcelo e il marito, impazziti di felicità, lanciano fiori ai passanti. Lauro rimane felice accanto a loro.