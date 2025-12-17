''Mi ha tradita mentre ero incinta'': Rita Rusic in tv ripercorre il lungo rapporto con Vittorio Cecchi Gori

I due sono stati sposati dal 1983 fino al 2000: hanno avuto due figli, Vittoria e Mario

Rita Rusic in tv ripercorre, con Caterina Balivo, a La Volta Buona, il lungo rapporto con Vittorio Cecchi Gori. “Mi ha tradita mentre ero incinta”, svela. La 65enne e l’83enne stati sposati dal 1983 fino al 2000: hanno avuto due figli, Vittoria, nata nel 1986 e Mario, 1992.

Quello col produttore fu un “matrimonio riparatore”. Rita confida: “Feci il test di gravidanza e mi prese un colpo, già vivevamo insieme però. Gli dissi che ero rimasta incinta, era una tragedia per me e lui disse: ‘Che problema c’è? Ci sposiamo’”. Lei però, prima delle nozze, ebbe un aborto: “Fu un momento molto difficile. Mi ricoverarono in clinica e mi misero nella stanza di fronte alla nursery con tutti i bambini appena nati”.

Il tempo le ha portato delusioni cocenti. La Rusic sottolinea: “Un uomo deve comportarsi bene, essere un bravo marito. Se si decide di separarsi è perché non ha fatto il bravo marito. Mi sono sposata per amore, credendo nell’amore e credendo di avere una famiglia per sempre. Poi però qualcosa è cambiato”. E aggiunge: “Non ci possiamo permettere di essere molto tristi e molto felici perché altrimenti ci ammaliamo. Devo pensare ai miei figli”.

“Mi ha tradito mentre ero incinta - confessa l’imprenditrice - Viaggiava continuamente a Los Angeles, cinque volte all’anno. Non mi rispondeva al telefono, non mi chiamava. Quando ho deciso di separarmi, qualcuno è stato così carino da mandarmi delle cose… A prescindere da tutto, a nessuno piace essere traditi, però vedere tutto così…”.

L’addio però non è stato causato da questo: “Non avrei mai mandato all’aria un matrimonio per un errore, avrei provato a vedere che cosa succede e a rimediare. Se una persona non ti fa mancare nulla, è buono e gentile con te… occhio non vede e cuore non duole. Se oltre a tradirti, ti tratta anche male, non è carino e non è gentile...”.

Vittorio non parla con la figlia. Rita svela: “Non vedeva il papà da 15 anni, quest’anno forse i due riusciranno a vedersi. C’è attrito? Non si parlano e non si sentono. La famiglia può essere un nido, ma anche un piccolo inferno di dolori che non riusciamo ad elaborare o dimenticare. E’ tutto in prescrizione”.

Quando con Cecchi Gori è finita, Rita si è trovata senza lavoro: “Il mio telefono non ha più squillato per un anno e mezzo. Ho lasciato non solo un marito ma uno stile di vita e un lavoro dove c’erano anche gli artisti che avevo scoperto io stessa”. Piano, piano si è risollevata.