Checco Zalone ha un nuovo amore? A Roma passeggia e pranza con Valentina Liguori, ex moglie di un noto calciatore, foto

Il comico pugliese 48enne che sbanca al botteghino coi suoi film si sarebbe legato alla 51enne

Le immagini li mostrano complici e affiatati in zona Balduina, quartiere residenziale a nord della Capitale

Le voci trovano finalmente conferma. Checco Zalone ha un nuovo amore? A quanto parrebbe sì, a Roma passeggia e pranza con Valentina Liguori. Lei, 51 anni, è l’ex moglie di un famoso calciatore, Gianluca Zambrotta.

Checco Zalone ha un nuovo amore? A Roma passeggia e pranza con Valentina Liguori, ex moglie di un noto calciatore

Il comico pugliese 48enne che sbanca al botteghino coi suoi film è complice e affiatato con la donna. Si muovono con disinvoltura tra le strade della Balduina, quartiere residenziale a nord della Capitale. Checco, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, sorride dopo aver mangiato insieme a Valentina. Lei è stata sposata con l’ex juventino dal 2004 fino al 2024: i due hanno avuto un figlio, Riccardo, nato nel 2012.

Il comico pugliese 48enne che sbanca al botteghino coi suoi film si sarebbe legato alla 51enne, sposata fino al 2024 con Gianluca Zambrotta

Dopo il ristorante Zalone e la Liguori tornano in auto verso l’abitazione di lui. Lei, prima di entrare, va a fare una piccola spesa in un market vicino. Lui l’aspetta sul pianerottolo per aiutarla con le buste. Insieme salgono a casa, felici e sereni. Luca è stato legato per 18 anni a Mariangela Eboli, da lei ha avuto Gaia nel 2013 e Greta nel 2017. La loro relazione si è conclusa a luglio 2024.