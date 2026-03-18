Checco Zalone ha un nuovo amore? A Roma passeggia e pranza con Valentina Liguori, ex moglie di un noto calciatore, foto

- Il comico pugliese 48enne che sbanca al botteghino coi suoi film si sarebbe legato alla 51enne
- Le immagini li mostrano complici e affiatati in zona Balduina, quartiere residenziale a nord della Capitale
Le voci trovano finalmente conferma. Checco Zalone ha un nuovo amore? A quanto parrebbe sì, a Roma passeggia e pranza con Valentina Liguori. Lei, 51 anni, è l’ex moglie di un famoso calciatore, Gianluca Zambrotta.
Il comico pugliese 48enne che sbanca al botteghino coi suoi film è complice e affiatato con la donna. Si muovono con disinvoltura tra le strade della Balduina, quartiere residenziale a nord della Capitale. Checco, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, sorride dopo aver mangiato insieme a Valentina. Lei è stata sposata con l’ex juventino dal 2004 fino al 2024: i due hanno avuto un figlio, Riccardo, nato nel 2012.
Dopo il ristorante Zalone e la Liguori tornano in auto verso l’abitazione di lui. Lei, prima di entrare, va a fare una piccola spesa in un market vicino. Lui l’aspetta sul pianerottolo per aiutarla con le buste. Insieme salgono a casa, felici e sereni. Luca è stato legato per 18 anni a Mariangela Eboli, da lei ha avuto Gaia nel 2013 e Greta nel 2017. La loro relazione si è conclusa a luglio 2024.