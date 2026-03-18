''Auguri piccolo gigante'': Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore festeggiano i 16 anni di Nathan Falco, guarda

A mezzanotte arriva la torta per il loro adorato figlio che stappa anche lo champagne e brinda con mamma e papà

“Complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto”

Lo aveva annunciato: “Settimana importante: il 18 è il compleanno di Nathan, il giorno più bello della mia vita”. Elisabetta Gregoraci celebra il suo ragazzo. La showgirl 46enne e l’ex marito Flavio Briatore, 75 anni, festeggiano i 16 anni di Nathan Falco. “Auguri piccolo gigante nostro”, sottolinea la calabrese sul social, condividendo con i follower nelle Storie e in un post le immagini in cui posa insieme al figlio e all’imprenditore.

''Auguri piccolo gigante'': Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore festeggiano i 16 anni di Nathan Falco

A Monte Carlo si aspetta la mezzanotte. Allo scoccare dell’ora attesa, Elisabetta arriva in salone con una torta tutta celeste tra le mani. Indossa un tailleur bianco con bermuda sotto, abbinato a maglia dolcevita, collant e scarpe nere. Le candeline sul dolce sono accese.

Nathan Falco la guarda sorridente, al suo fianco c’è il padre, anche lui super casual. L’adolescente spegne le candeline, poi ne spezza una ed esprime un desiderio. La mamma lo bacia: “Buon compleanno amore mio, ti amiamo tanto”, scrive.

A mezzanotte arriva la torta per il loro adorato figlio che stappa anche lo champagne e brinda con mamma e papà

Non è finita, è sempre Nathan a stappare una bottiglia di champagne e versarlo nei flut per brindare. Briatore non lo perde mai di vista: è orgoglioso di lui. “Mi hai insegnato cosa vuol dire amare davvero. E lo fai da 16 anni”, sottolinea ancora Elisabetta.

“Complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto”, scrive la 46enne

La Gregoraci al figlio dedica pure un post: “Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell’anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita. Buon compleanno NFB amore mio ti amo".