Le frecciatine con la 51enne non mancano, lei si lascia scivolare addosso tutto e si diverte

Sedute ad applaudirla la figlia Chanel, la sorella Melory e la nonna Marcella, caposaldo della famiglia

E’ tornata a casa e si conferma la vera ‘queen’ del GF Vip. Ilary Blasi alla prima non vince la serata, 18,4% di share, battuta di pochissimo dalla fiction di Rai1, ma conquista il popolo del web che la esalta. Sorride e si diverte scanzonata. L’atmosfera si fa frizzante grazie alle battutine che scambia con Selvaggia Lucarelli e a un cast che promette scintille. Lei si lascia scivolare tutto addosso. Sedute in studio, ad applaudirla, le sue donne: la figlia 18enne Chanel, la sorella 35enne Melory e la nonna materna Marcella, caposaldo della sua famiglia.

Ilary Blasi ‘queen’ del GF Vip: alla prima conquista il popolo del web con le sue donne in studio e le battutine con Selvaggia Lucarelli

Il suo look è sobrio, la conduttrice 44enne sfoggia un lungo slip dress di seta firmato Dsquared2, un abito che fascia le sue forme, con le spalline sottilissime, una scollatura generosa e la gonna fino ai piedi. Non mette nulla al collo, pochi gioielli, trucco leggero e capelli sciolti e ondulati. Minimal è vincente. Quando saluta le parenti, non esita a dire in diretta tv alla figlia: “Chanel, non stare fino alla fine! Ho le chiavi in borsa”. La invita a lasciare i Lumina Studios non a notte fonda. La ragazza, imbarazzata le fa di sì con la testa.

In prima fila, per applaudirla, c'è la figlia 18enne Chanel

L’emozione c’è, ma conosce a fondo il reality e si lascia andare. Con Selvaggia parte subito forte. Quando l’accoglie le domanda: “Si mangia meglio alla mensa di Mediaset, o dall'altra parte?”. La risposta della 51enne è secca: "Dall'altra parte non se magna”."Se magna bene qua, fidati”, controbatte la Blasi.

Ai Lumina Studios pure la sorella 35enne Melory

La presentatrice, seguendo i gossip che hanno riempito le pagine in Rete sul compenso dato alla Lucarelli per essere opinionista al GF Vip, per tutta la diretta fa continui riferimenti ironici al suo presunto cachet ‘super’. Poi quando in una clip mostra tutti i benefici della zona “Gold Club” della Casa, dove hanno accesso solo alcuni concorrenti, è l’apoteosi.

Non poteva mancare la nonna materna Marcella, caposaldo della famiglia

"Sembra la tua casa all’Eur”, le fa notare Selvaggia. E Blasi risponde: "Ma te che ne sai? Non ce sei mai stata”. "Eeeeh abbiamo visto”, le sottolinea la blogger, facendo riferimento alle tante immagini social. “Vabbè, te invito per un caffè”, le dice allora sorniona Ilary. Lucarelli, senza esitare, le controbatte: "Li conosco bene i tuoi caffè”. Ogni riferimento al famoso ‘caffè’ con Cristiano Iovino non è puramente casuale…