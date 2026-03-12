Nicole Kidman rompe il silenzio sul divorzio dal padre delle sue figlie: le sue parole

Lo scorso settembre l’attrice, 58 anni, ha presentato la richiesta di divorzio da Keith Urban

Il 6 gennaio scorso il divorzio è stato finalizzato, con affidamento principale delle ragazze a lei

Con “Variety” la diva di Hollywood ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo privato

Nicole Kidman ha parlato per la prima volta pubblicamente della fine del matrimonio con Keith Urban. Ha presentato la richiesta di divorzio nel settembre 2025.

L’attrice, oggi 58enne, ha affrontato l’argomento durante una lunga intervista pubblicata l’11 marzo dal magazine Variety, in cui ha raccontato anche dei suoi nuovi progetti professionali e dell’ultimo anno della sua vita.

Quando le è stato chiesto se stia affrontando bene i mesi successivi alla separazione, Kidman ha risposto con un certo ottimismo: “Sì, perché mi muovo sempre verso ciò che è positivo”.

L’attrice ha poi sottolineato quanto sia importante per lei la famiglia. “Quello di cui sono grata è la mia famiglia, mantenerla unita e andare avanti. Tutto il resto preferisco non discuterlo per rispetto”. “Resto nell’idea che siamo una famiglia, e continueremo a esserlo. Le mie splendide ragazze, i miei tesori, che all’improvviso stanno diventando donne”, ha continuato.

Kidman e Urban si erano conosciuti nel 2005 e si erano sposati l’anno successivo. Dal matrimonio sono nate due figlie: Sunday Rose Kidman Urban, oggi 17 anni, e Faith Margaret Kidman Urban, 15 anni.

Nel corso dell’intervista, la giornalista ha anche scherzato chiedendo se ogni anno possa essere considerato “l’anno di Nicole Kidman”. L’attrice ha replicato con ironia: “Beh, non l’anno scorso. Sono stata molto in silenzio. Avevo altre cose in corso. Ero un po’ nel mio guscio”.

Ora però sembra pronta a una nuova fase: “Adesso sono in un momento in cui dico: ‘2026, eccoci’. Ho Practical Magic (film con Sandra Bullock, ndr). Sarò completamente in modalità strega”.

Secondo i documenti del tribunale presentati nella contea di Davidson, nel Tennessee, la richiesta di divorzio citava “difficoltà coniugali e differenze inconciliabili”. La coppia aveva già raggiunto un accordo sulla divisione dei beni personali. Il divorzio è stato finalizzato il 6 gennaio scorso e Kidman ha ottenuto l’affidamento principale delle figlie nella sua casa di Nashville, mentre entrambi i genitori continueranno a condividere le decisioni più importanti sulla loro vita.

Parlando del futuro, Kidman ha anche spiegato di voler dedicare più tempo alle figlie prima di intraprendere nuovi progetti come regista. La priorità resta quindi la famiglia. “Devo prendermi cura di questi ragazzi […] Quest’estate voglio riempirla di cose da fare con i miei figli”.