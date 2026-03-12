E’ morta Enrica Bonaccorti: addio alla signora della tv sconfitta dal tumore al pancreas

La conduttrice, attrice e autrice è deceduta giovedì 12 marzo, a 76 anni

Aveva rivelato il cancro lo scorso settembre, la diagnosi era arrivata in estate

Il mondo della televisione italiana saluta per sempre Enrica Bonaccorti, morta oggi, giovedì 12 marzo 2026, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Una notizia che colpisce profondamente il pubblico che per anni l’ha seguita con affetto, perché non è stata soltanto una conduttrice, ma una presenza raffinata, intelligente, capace di entrare nelle case degli italiani con discrezione e grande personalità. L’addio alla signora della tv, scomparsa a 76 anni, fa male.

Negli ultimi mesi aveva scelto di non nascondersi e di parlare apertamente della malattia, la stessa che ha portato via Eleonora Giorgi un anno fa, condividendo con il pubblico pensieri e paure con la sincerità che l’ha sempre contraddistinta. La conduttrice aveva rivelato di avere un tumore al pancreas alla fine di settembre 2025, dopo aver ricevuto la diagnosi durante l’estate dello stesso anno. Vicino a lei, senza lasciarla un istante, la figlia Verdiana, 51 anni.

Enrica, raccontando quel momento, aveva confessato senza filtri lo shock iniziale: “Quando ho avuto la diagnosi mi sono chiusa. Pensavo che dopo pochi mesi non ci sarei stata più”. Un colpo improvviso arrivato quasi per caso, dopo alcuni controlli medici che avevano fatto emergere il problema. Lei stessa aveva spiegato di non aver avuto segnali evidenti, se non una stanchezza insolita e la difficoltà a compiere piccoli sforzi quotidiani come salire le scale.

Con il suo stile diretto e ironico, Bonaccorti non aveva nascosto neppure i pensieri più duri che l’avevano attraversata nei primi mesi dopo la diagnosi. “Ho già pensato al testamento e alle musiche del mio funerale”, aveva raccontato in televisione con una sincerità che aveva colpito molto il pubblico. All’inizio aveva vissuto la malattia quasi in solitudine, come se fosse entrata in una sorta di sospensione emotiva, un periodo in cui si era isolata e aveva cercato di fare i conti con la nuova realtà. Poi qualcosa era cambiato: l’affetto del pubblico, i messaggi ricevuti, la vicinanza della figlia e degli amici le avevano dato una nuova forza.

“Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata”, aveva detto Enrica in una delle sue ultime interviste, dimostrando la lucidità con cui affrontava la situazione. Negli ultimi mesi aveva continuato a raccontare anche i momenti più difficili delle cure, senza retorica e con grande realismo: “Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male”. Parole semplici, che riflettevano perfettamente il suo modo di essere: diretto, autentico, mai costruito.

Enrica Bonaccorti ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo tra teatro, televisione e scrittura, lasciando un segno importante nel mondo dello spettacolo italiano. Anche nella malattia è rimasta fedele alla sua eleganza e alla sua sincerità, scegliendo di condividere con il pubblico non solo i successi della carriera, ma anche la parte più fragile della vita. Ed è forse proprio questa verità, raccontata senza filtri fino all’ultimo, a rendere oggi il suo addio ancora più commovente.