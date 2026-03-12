La 38enne e il 53enne stavano insieme dal 2022: i due sono genitori di Axel Lupo, 2 anni

Lei ha parlato della rottura in tv sottolineando che tra loro “manca il rispetto”, lui ha replicato tramite agenzia stampa

Al Bano non si sottrae. Parla per la prima volta della separazione tra la figlia Romina Carrisi e Stefano Rastelli. “Da papà e nonno l’aiuterò”. La 38enne e il 53enne stavano insieme dal 2022: i due sono genitori di Axel Lupo, 2 anni. Lei ha parlato della rottura in tv sottolineando che tra loro “manca il rispetto”, lui ha replicato tramite agenzia stampa. “Accuse inaccettabili”, ha detto.

''Da papà e nonno l’aiuterò'': Al Bano parla per la prima volta della separazione tra la figlia Romina Carrisi e Stefano Rastelli

“Quando si rompe una bella coppia è sempre un dispiacere e dolore”, sottolinea il cantante 82enne. “Anni fa ci sono passato anch’io: sono situazioni delicate in cui non sono gratide interferenze esterne. Per cui, no comment, non mi pronuncio”, aggiunge.

L’artista di Cellino San Marco va col pensiero al nipotino: “Si sono lasciati, ma del loro amore rimane la testimonianza più importante. Romina e Stefano hanno messo al mondo un figlio, si chiama Axel Lupo ed è un bambino bellissimo, fantastico. L’importante è che adesso i genitori sappiano portare a galla tutto l’amore per lui”.

L'82ennne spera che la 38enne e il 53enne riversino tutto l'amore, ora, sul piccolo Axel Lupo, 2 anni

Lui alla ex coppia ha fatto un’unica raccomandazione: “Tutto l’amore che non scorre più tra loro vorrei che venisse convogliato sul piccolo Axel Lupo. E prometto di fare anch’io la mia parte. Voglio diventare un nonno modello e penso di essere sulla buona strada". Al Bano trascorre tre giorni della settimana a Zagabria, per vedere i figli di Cristel, Kay Tyrone, 8 anni, Cassia Ylenia, 6, e Ryo Inès, 5, e tre giorni a Roma per stare col bimbo di Romina. “Passo delle giornate intere con loro”, svela. Gli racconta favole, gioca. “Nonni e nipoti hanno un sacco di cose da dirsi”, sottolinea.