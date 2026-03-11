''Anche questa è andata'': Bobo Vieri si mostra dopo un intervento chirurgico, rivela perché si è operato

L’ex calciatore, 52 anni, ha voluto condividere lo scatto post operatorio oggi, 11 marzo

Christian Vieri si è mostrato subito dopo aver subito un intervento chirurgico.

L’ex calciatore, oggi 52enne, ha voluto condividere una foto in cui appare sdraiato in un letto d'ospedale. Ha spiegato perché è finito sotto ai ferri del chirurgo.

“E anche questa è andata!”, ha scritto nell’immagine pubblicata nelle sue Instagram Stories nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 marzo.

Bobo, come lo chiamano gli amici, ha un braccio alzato a fare il segno di vittoria. Indossa un camice ospedaliero. “Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!”, ha fatto sapere, raccontando così il motivo dell’operazione.

Poi ha rassicurato anche tutti gli amici con cui si diverte a fare spesso tornei di padel – sua grande passione – in giro per il mondo: “Pronto tra un mese per il nuovo torneo di padel!!!”.

Nell’immagine si vede anche un contenitore trasparente con un piccolo pezzo di osso. Tutto sembra essere andato per il meglio.

L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale oggi vive a Milano insieme alla sua famiglia. E’ infatti sposato con l’ex velina Costanza Caracciolo, 36 anni.

La coppia insieme ha due bellissime bambine, Stella, 7 anni, e Isabel, 5.

Tempo fa ospiti insieme di Diletta Leotta nel podcast “Mamma Dilettante”, i due avevano rivelato di aver deciso di fare un figlio appena tre mesi dopo l’inizio della loro relazione.

Quando gli fu chiesto se il loro rapporto fosse migliorato col tempo, la bionda siciliana aveva risposto: “In realtà è cresciuto, perché abbiamo fatto un po’ il contrario. Mentre le persone ‘normali’ si conoscono, si frequentano, stanno anni insieme e poi fanno una famiglia, noi abbiamo fatto esattamente l’opposto e devo dire che sì, il rapporto è cresciuto”.

“Abbiamo deciso di fare un figlio dopo soli tre mesi”, aveva aggiunto. Vieri aveva proseguito: “Ma noi ci conoscevamo già, io la conoscevo da circa 10 anni. Lei era fidanzata, io pure, ma ci incontravamo, ci vedevamo sempre. Poi io mi sono sfidanzato, ero a Miami, e le ho mandato un po’ di messaggi, ci siamo visti ed eccolo lì…”.