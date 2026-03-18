Marco Giallini, incidente shock per colpa di un cane: ecco cos’è successo e che frattura ha riportato

L’attore 62enne è stato operato d’urgenza nell’ospedale di Aosta: si trovava lì per le riprese di Rocco Schiavone

Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, suoi colleghi di set, svelano tutto e si scattano una foto con lui

Paura per Marco Giallini, vittima di un incidente shock. L’attore nelle ultime ore è stato operato d’urgenza dopo una brutta caduta ad Aosta, dove si trovava per le riprese della nuova stagione di Rocco Schiavone. Il 62enne romano si è rotto la testa del femore: tutta colpa di un cane che gli è saltato addosso facendolo cadere violentemente a terra.

Marco Giallini, incidente shock per colpa di un cane: si è rotto la testa del femore

A rassicurare tutti ci ha pensato l’amico e collega Mirko Frezza, che lo ha raggiunto in ospedale insieme a Tullio Sorrentino, entrambi con lui sul set dell’iconica serie tv Rai. Le sue parole, diventate subito virali, raccontano bene cosa è successo e soprattutto come sta Giallini.

“Siamo andati a trovare il nostro amico Marco. Volevamo dirvi che va tutto bene, l'operazione è andata a posto, è andato tutto bene. Marco si riprenderà molto presto”, sottolinea Mirko. Poi racconta, con la cadenza capitolina, l’incidente sfortunato per strada in piazza Chanoux: "Ha avuto questo incidente di questo cane che gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere ed è caduto, in un punto in cui non doveva cadere. E’ caduto e si è rotto la testa del femore, adesso è stato operato ed è andato tutto bene, sta bene. Fra qualche giorno lo rivedemo in giro”. Sorrentino ironico aggiunge: "Beh, forse ci vorrà un po’ di più…”.

La caduta è avvenuta nel centro di Aosta. L’impatto è stato violento al punto da rendere necessario un intervento immediato, con successiva applicazione di una protesi all’anca. Le sue condizioni, però, sono in miglioramento e non ci sarebbero complicazioni gravi. Ora lo aspetta un periodo di recupero e fisioterapia. Intanto, inevitabile lo stop alle riprese della serie: la produzione dovrà riorganizzarsi in base ai tempi di recupero del suo protagonista.