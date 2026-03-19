Alessandra Mussolini è già la protagonista indiscussa del GF Vip! Dalla doccia con l'ombrellino ai racconti su Michael Jackson: guarda

La 63enne è entrata carica e non ha deluso le aspettative del web

Dopo lo scontro con la Lucarelli ha regalato altre perle nella casa

Alessandra Mussolini è senza dubbio la protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. La 63enne è entrata martedì sera nel reality, ma il web è già pieno di tweet e meme dedicati alla nipote di Sophia Loren. Non solo per la lite con Selvaggia Lucarelli: Alessandra è un fiume in piena e la sua personalità è travolgente.

La prima doccia di Alessandra Mussolini al GF Vip

Durante la prima puntata in diretta, infatti non si è sottratta al confronto con la Lucarelli dimostrando tutta la sua antipatia per l’opinionista e a distanza di poche ore dallo scontro, Alessandra è tornata sull’episodio con toni inaspettatamente riflessivi. "Ho sbagliato a rispondere e a replicare", ha confessato davanti agli altri coinquilini, aggiungendo poi una promessa: "Da questo momento voglio essere brava e moderata". Dopo le riflessioni è arrivato i momento della doccia: semi vestita e con ombrellino in testa per non bagnarsi i capelli, la Mussolini è diventata subito icona del web.

L'ombrellino da doccia di Alessandra

Le immagini hanno subito conquistato il web

Si parla dei suoi aneddoti nella casa: la 63enne ha raccontato di aver cucinato le pizze fritte a Michael Jackson, ma non solo. Girano anche indiscrezioni sul suo presunto cachet da urlo, oltre 300mila euro a prescindere dal numero di puntate trascorse nella Casa.