Alessia Marcuzzi e il bacio appassionato con il fidanzato Tiago Schietti: guarda

La 53enne dopo 4 anni dalla separazione con il marito ha ritrovato l'amore

Nel suo cuore ci sarebbe l'imprenditore italo brasiliano conosciuto in vacanza

Il cuore di Alessia Marcuzzi batte di nuovo per un uomo e anche questa volta la passione è alle stelle. La conduttrice è stata paparazzata a Venezia da Diva e Donna insieme all'imprenditore italo brasiliano Tiago Schietti: i due sono inseparabili.

Su Diva e Donna la paparazzata del bacio

Sono passati circa quattro anni dalla separazione tra la 53enne e il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Adesso Alessia sembrerebbe aver effettivamente trovato un nuovo amore che secondo i rumors, avrebbe conosciuto qualche mese fa durante una vacanza in Brasile con l’amica Michela Quattrociocche. Tiago Schietti è classe 1986, ha origini italiane e in Brasile è particolarmente conosciuto per essersi sposato in passato con l’ereditiera ed ex campionessa di equitazione Kika Laffranchi. La coppia avrebbe anche avuto un figlio di nome Giuseppe.

Baci appassionati in Laguna tra Alessia e Tiago

Di Tiago si sa che ad oggi lavora come Direttore Esecutivo presso la nota società di investimenti Supernova Capital Gestão de Recursos, specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato.