L’attrice 47enne e il personal trainer 40enne sarebbero già immersi nei preparativi del matrimonio

“E’ l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. E’ il mio primo amore”, aveva confessato lei quasi un anno fa

Si sono conosciuti sul set del film Felicità nel 2022, diretto proprio da lei. Per diventare una coppia ci hanno messo un po'. Ora è tempo di dire ‘per sempre’. Micaela Ramazzotti va a nozze col compagno Claudio Pallitto: il settimanale Chi svela quando i due diranno di sì. I fiori d’arancio sono ormai prossimi: dovrebbero essere celebrati in estate. L’attrice 47enne e il personal trainer 40enne, titolare di una palestra a Roma, sarebbero già immersi nei preparativi del matrimonio.

Micaela Ramazzotti va a nozze col compagno Claudio Pallitto: ecco quando i due diranno di sì

Sarà “una cerimonia intima, quasi segreta, con pochissimi invitati”, scrive il giornale. Del resto lei, quasi un anno fa, sulle pagine di Vanity Fair, aveva annunciato la voglia di dire di sì. Quando le era stato chiesto se volesse sposare Paolo, Micaela aveva detto: “Sì, per la gioia di molti! Ma tanto non mi è mai interessato il giudizio degli altri, figuriamoci ora che ho 46 anni. Sarebbe una cerimonia intima, difficile da scoprire”. Sul suo ex marito, Paolo Virzì, aveva precisato: “Mi ha dato due figli meravigliosi, anime intelligenti che sanno vedere oltre e perdonare i genitori”. Da lui ha avuto Jacopo e Anna, 16 e quasi 13 anni.

La 47enne e il 40enne dovrebbero unirsi in matrimonio questa estate

Pallitto, padre di due figlie di 12 e 11 anni, le ha donato altro. L’artista aveva spiegato: “E’ l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. E' il mio primo amore”. Le dà “lealtà, protezione, fiducia. Non ci sono segreti, non ce n’è bisogno, il mio telefono è qui aperto. E’ un sentimento naturale, semplice, senza forzature di alcun tipo”.