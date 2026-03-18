“Sono un sex symbol solo fino a quando non apro bocca”, confessa la cantante 31enne

“Io sono molto intelligente, ma è ovvio che dipende dalle circostanze”, precisa ancora

Sarà a Canzonissima su Rai1 con Milly Carlucci che l’ha fortemente voluta. Elettra Lamborghini, una vera rivelazione a Sanremo 2026, a Chi spiega che l’immagine della ricca ereditiera proprio non fa per lei. Nonostante la famiglia facoltosa che ha alle spalle (secondo alcune foto il padre, Tonino Lamborghini, avrebbe un patrimonio stimato intorno a 1 miliardo di euro), commenta: “Sono molto terra terra”.

''Sono molto terra terra'': Elettra Lamborghini spiega che l’immagine della ricca ereditiera non fa per lei

Alla conduzione di Boss in Incognito, su Rai2, ha mostrato molta umanità. Quando glielo si fa notare, la cantante 31enne commenta: “Secondo me l'immagine della ricca ereditiera è stata giusto all'inizio un po' per lanciarmi, non per altro. Perché poi, quello che fa ridere di me, è che, comunque, pur nella mia condizione privilegiata, non me ne frega niente di niente, cioè sono molto terra terra. Non uso più il mio cognome, cerco quasi sempre di non parlare della mia famiglia, voglio farmi valere per quella che sono”.

La 31enne si sente una "persona normale al pari di chiunque"

Elettra aggiunge: “Quelle di Boss in incognito erano storie forti, è un programma che sento incredibilmente mio perché mi piace tanto stare a contatto con le persone, mi insegnano tantissimo e mi piace sentirmi una persona normale perché io sono una persona normale. E’ ovvio che la gente ti vede come famosa, ma se mi togli la mia normalità, il mio sentirmi normale, soffro tantissimo. Io mi sento al pari di chiunque”.

La Lamborghini è sempre stata considerata molto sensuale, ora è apprezzata da tutti soprattutto per la sua simpatia. Lei a riguardo dice: “Amore, infatti io dico sempre che sono un sex symbol solo fino a quando non apro bocca. Perché poi il problema è che non posso essere sia sexy che simpatica, capito? Ogni tanto dico: ‘Ok, che devo fare?’. In realtà penso di essere sempre stata simpatica, forse la gente, in questo periodo, ha bisogno di leggerezza e mi ha percepita di più. Ma sono sempre stata questa mezza pazzerella, non mi sento cambiata”.

Elettra con papà Tonino Lamborghini, che, secondo alcune fonti, avrebbe un patrimonio stimato intorno a 1 miliardo di euro

La popstar chiarisce: “Io sono molto intelligente, ma è ovvio che dipende dalle circostanze: se mi ritrovo in un'intervista dove parlo di tutto ma non di cose intelligenti, sono la prima a non voler mischiare le cose. Cioè, o si parla subito di cose serie o altrimenti mi fa un po' strano passare da un tono all'altro. Ecco, no, la testa c'è l'ho e penso anche di averlo dimostrato. E quello che dico non è casuale, sono più furba di tutti gli altri, va là”.