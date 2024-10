''Ci siamo abbracciati, commossi'': Giancarlo Magalli rivela il gesto affettuoso scambiato con Adriana Volpe in tribunale

Il conduttore 77enne rivela di aver fatto finalmente pace con la collega 51enne

Il giudice lo ha condannato a 700 euro di multa e al pagamento delle spese processuali e al risarcimento di 5 mila euro per i danni per averla diffamata in un post sessista su Facebook considerato, appunto, diffamatorio. Nonostante ciò, hanno fatto la pace. Giancarlo Magalli al Corriere della Sera rivela il gesto affettuoso scambiato con Adriana Volpe in tribunale a Roma: “Ci siamo abbracciati, commossi”.

La lite con la collega 51enne, sua ex compagna di trasmissione a I Fatti Vostri, è quindi dimenticata. Il conduttore 77enne quando gli viene chiesto come siano i rapporti con Adriana ora, non ha dubbi. “Guardi, l’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato”, rivela.

Magalli poi sulle parole usate con la Volpe precisa: “Non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo”. Non vuole rancori e non desidera causarne nei suoi confronti. La malattia pare averlo reso più morbido. Sempre al quotidiano confida: “Quando mi hanno diagnosticato un linfoma non-Hodgkin mi hanno dato due mesi di vita. Per fortuna, con la chemio e con le altre cure sono riuscito a controllare la malattia”.