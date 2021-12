Gianluca Ginoble de Il Volo 'cotto' di Eleonora Venturini Storaro: i due romantici a Dubai, foto

Gianluca Ginoble de Il Volo è ‘cotto’ della sua nuova fidanzata, Eleonora Venturini Storaro, nipote del famoso Vittorio Storaro, direttore della fotografia vincitore di ben 3 premi Oscar nel corso della sua lunga carriera. I due sono romantici a Dubai. Usciti allo scoperto con la loro relazione solo lo scorso metà novembre, il tenore 26enne e la mora tornano a condividere sul social alcune foto della vacanza nella celebre località degli Emirati Arabi Uniti.

La passione è a mille. “La vita è una collezione di momenti…i miei sono magici con te”, scrivono entrambi, condividendo immagini del viaggio. Gianluca ed Eleonora sono molto innamorati.

Ginoble, di solito sempre riservato sul suo privato, si apre e i fan vanno in brodo di giuggiole e fanno il tifo per lui ed Eleonora, sua coetanea.

Attivissima sui social, la ragazza si è laureata all’università de la Sapienza di Roma in Scienze della Moda e del Costume, adesso si sta specializzando in Fashion Design all’Istituto Marangoni a Milano. Dopo aver lavorato come illustratrice presso l’Accademia Koefia, dovrebbe essere impiegata come grafica designer presso la Marchesi Grafiche Editoriali a Roma.

Gianluca e la fidanzata vivranno un natale da batticuore. In tv il giovane artista ha recentemente confessato: “Sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre. Posso assicurarti che stavolta non cambia, tra due anni il nome sarà sempre lo stesso, promesso!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2021.