''Questa non è la prima casa che progetto'': Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca mostrano la loro magnifica villa a Miami, guarda

L’imprenditore 58enne e la 31enne posano a bordo piscina in esclusiva mondiale per la cover di Hola!

I due sono genitori di Blu Jerusalema, venuta al mondo il 27 ottobre del 2020, hanno acquistato la magione nel 2021

Si spostano dall’Italia agli Usa, in Florida, con grande continuità. Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca mostrano la loro magnifica villa a Miami, dove vivono con la figlia Blu Jerusalema, nata il 27 ottobre del 2020. “Questa non è la prima casa che progetto”, svela l’imprenditore al giornale. Il 58enne e la 31enne posano a bordo piscina in esclusiva mondiale per la cover di Hola!.

''Questa non è la prima casa che progetto'': Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca mostrano la loro magnifica villa a Miami

Enorme, con all’interno dipinti e sculture di valore, la casa è un sogno di design. Sharon di Gianluca dice: “La verità è che ha una vera passione per l'arredamento. Conservo tutti i suoi disegni, progetti e schizzi perché prende letteralmente carta e matita e inizia a disegnare, lasciando questi scarabocchi, per così dire, su pezzetti di carta ovunque. Adoro collezionarli perché un giorno vorrei raccoglierli in un libro per mostrare a nostra figlia come sono nati i progetti e gli schizzi che realizza, sia scritti che disegnati, quindi amo questo aspetto di lui”.

“Ho una discreta esperienza perché questa non è la prima casa che progetto. Vengo da una famiglia in cui ci sono più artisti che imprenditori. Avevo una zia che era un fenomeno nell'arredamento d'interni, e c'è molto di questo nel mio Dna”, sottolinea Vacchi.

L’imprenditore 58enne e la 31enne posano a bordo piscina in esclusiva mondiale per la cover di Hola!

Il bolognese aggiunge: “E’ una passione che ho sempre avuto, perché ho iniziato a costruire le mie prime case quando avevo meno di 30 anni. Mi viene naturale. Vado in un posto, lo vedo vuoto e immagino già gli asciugamani che ci staranno nel bagno di casa mia. So come devo disporre gli spazi. Mi viene naturale perché quando si ha tanta passione, è come avere una specie di talento che probabilmente dipende dal DNA, ma è qualcosa che bisogna allenare, aggiornare e tenere al passo con le ultime tendenze del mondo”.

“E’ facile fare un buon lavoro, soprattutto quando ci si trova in un posto meraviglioso come questo, dove la luce è diversa da qualsiasi altro luogo al mondo. L'unico altro posto che può anche solo avvicinarsi a Miami in termini di luce è la Sardegna, dove abbiamo un'altra casa in costruzione. Quando ho comprato questa casa, era appena stata terminata”, precisa ancora lui.

I due sono genitori di Blu Jerusalema, venuta al mondo il 27 ottobre del 2020, hanno acquistato la magione nel 2021

Hanno acquistato la villa nel 2021, arredata ma totalmente diversa. Vacchi non ha mai studiato design eppure riesce a rendere le sue abitazioni uniche. I due trascorrono metà dell’anno a Miami e metà in Italia. Blu è sempre con loro: è la priorità. “Ho avuto mia figlia in età piuttosto matura, perché avevo 53 anni. Chiaramente, mi è difficile pensare di essere severo o rigido, perché la vizierei da morire dalla mattina alla sera, senza dubbio. E’ la cosa più bella, e la cosa migliore che abbia mai fatto in vita mia, al 100%. Di solito prego che vada tutto bene; è questo che conta per me”, dice il papà premuroso.

Vacchi e la Fonseca vogliono altri figli. “Ne abbiamo parlato. Ci piacerebbe che Blu avesse compagnia. E poi, ci siamo goduti così tanto questo percorso che sento di avere tanto amore da dare. Ma vedremo cosa ci riserva la vita”, dice lei. “Su questo abbiamo due punti di vista diversi - chiarisce lui - Non nel senso che la direzione sia la stessa, perché anch'io vorrei avere altri figli. Se potessi, preferirei chiedere qualcosa, una sorellina per Blu, perché le bambine sono figlie del loro papà e io sono un po' egoista”. Le nozze, considerata la vita frenetica che vivono, arriveranno quando avranno tempo. Gianluca fa una promessa: “Posso affermare con certezza che non lascerò questo mondo senza che Sharon porti il mio cognome”.