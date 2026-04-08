La 45enne è legata al 35enne dal 2024: danzavano in coppia e hanno trionfato a Ballando con le Stelle

L’attrice e conduttrice è mamma di Alice, 11 anni, avuta dall’ex marito, il regista Dario Acocella

Torna in tv dal 10 aprile come giudice di “Dalla Strada al palco Special” su Rai1. Bianca Guaccero è entusiasta del progetto che la coinvolge, a Chi svela la sua soddisfazione, ma non solo. Parla pure dei gossip di gravidanza e nozze con Giovanni Pernice. “Tra poco andrò a fare il test”, sottolinea ironica, smentendo categoricamente le voci che la vorrebbero incinta del compagno.

''Tra poco andrò a fare il test'': Bianca Guaccero parla dei gossip di gravidanza e nozze col compagno Giovanni Pernice

La 45enne è legata al 35enne dal 2024: danzavano in coppia e hanno trionfato a Ballando con le Stelle. L’attrice e conduttrice è mamma di Alice, 11 anni, avuta dall’ex marito, il regista Dario Acocella.

“A quanto pare, i giornali sono sempre un passo avanti rispetto a me: tra poco andrò a fare il test….”, spiega Bianca ridendo. E aggiunge: “Sono arrivati, persino, a creare con l'intelligenza artificiale immagini che ritraggono me e Giovanni alle prese con i giochi per i neonati: le conservo sul telefono perché mi fanno sorridere”.

La 45enne è legata al 35enne dal 2024: danzavano in coppia e hanno trionfato a Ballando con le Stelle. L’attrice e conduttrice è mamma di Alice, 11 anni, avuta dall’ex marito, il regista Dario Acocella

La Guaccero chiarisce: “So bene che, per il mondo del gossip, dopo sei mesi di relazione sembra quasi obbligatorio parlare di matrimonio e figli. Io, però, ho una visione più tradizionale: credo che una coppia debba avere il tempo per conoscersi davvero, costruire prima un equilibrio mentale e poi, eventualmente, anche una casa concreta. Solo dopo si può pensare alla convivenza, al matrimonio e, infine, ai figli. Oggi, invece, se nell’arco di un anno non hai compiuto tutti questi passaggi, si parla subito di crisi. Ma non è così. Le relazioni, a volte, incontrano difficoltà anche quando ogni tappa viene rispettata con cura, figuriamoci quando tutto avviene senza il giusto tempo. Per me è più sano seguire un percorso graduale”.

La relazione va a gonfie vele: “Siamo quelli che stanno sul divano a … vedere film, farsi i popcorn e giocare insieme alla Playstation. Ci divertiamo con poco, con le cose semplici della vita che sono però le più importanti”. Quando ha incontrato Giovanni per Bianca è stato amore vero: "E’ stata la prima volta che non mi sono fatta questa domanda sul futuro e, forse, è il modo giusto per affrontare le storie d’amore, perché finora sono sempre stata un po’ apprensiva. Con Giovanni è stato talmente naturale che… è nata così e continua così. Facciamola andare avanti in questo modo e facciamola durare, io ce la metto tutta”.