La ragazza di Scampia, eletta la più bella nel 2021, torna sul suo coming out a 19 anni, ospite a Belve

Conferma la relazione con la modella Scarlett Jade Plott, con cui è uscita allo scoperto: “Sono innamorata”

Si siede sullo scomodo sgabello di Belve e parla dei suoi tatuaggi, ritenuti molto cari dai clienti. Ma, come chiarisce, “l’arte si paga”. Affronta pure lo spinoso tema dei soldi ricevuti dai fan sul “fondo Zeudi”: 50mila euro. “All’inizio non volevo quei soldi ma poi le persone intorno a me mi hanno fatto riflettere e capire che mi sarebbero serviti a migliorarmi”, sottolinea. Zeudi De Palma, però, in tv, fa soprattutto chiarezza sul suo orientamento sessuale. “Al GF mi hanno dichiarata bisessuale ma…”, dice l’ex Miss Italia. Il suo ‘ma’ è importante: la 24enne confessa di provare emozioni solo con le donne.

''Al GF mi hanno dichiarata bisessuale ma…'': l’ex Miss Italia Zeudi De Palma in tv fa chiarezza sul suo orientamento sessuale

Eletta la più bella nel 2021, a 19 anni ha fatto coming out con la famiglia, anche se la consapevolezza sulla sua sessualità l’ha avuta a soli 12 anni. Il contesto sociale di Scampia, dov’è cresciuta, non l’ha aiutata, anzi. Per lei nel 2024 è arrivato il Grande Fratello, che le ha dato grande notorietà e l’affetto di fan da tutto il mondo, gli stessi che le hanno donato, senza problemi, il loro denaro. E su quello che è venuto fuori dalla Casa più spiata del Bel Paese Zeudi precisa: “Al GF mi hanno dichiarata bisessuale ma io ho sempre detto di provare emozioni solo per le donne”. La sua prima relazione è stata con un ragazzo, ma solo per aderire alle convenzioni sociali.

La 24enne a Belve rivela di provare emozioni solo con le donne

“Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile”, aggiunge la De Palma, parlando delle critiche ricevute e che continua a ricevere. Nei giorni scorsi è uscita allo scoperto con la modella Scarlett Jade Plott: le foto sui social le ritraevano intime e felici. Lei conferma: “Sono innamorata, il 2026 è iniziato bene”.