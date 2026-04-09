La 62enne dopo la puntata sbotta non si controlla più: la 63enne l’ha provocata e lei le urla contro

L’ex politica le ha dato dell’automa, la showgirl impazzisce di rabbia, Raimondo Todaro prova a calmarla

Che non fosse finita dopo l’ultima puntata in onda su Canale 5 era intuibile. Antonella Elia ha una crisi isterica al GF Vip mentre litiga con Alessandra Mussolini. La 62enne sbotta non si controlla più: la 63enne l’ha provocata e lei le urla contro. “Le strappo tutti i capelli, le metto le mani addosso!”, grida. L’ex politica l’ha imitata con molto sarcasmo e le ha dato dell’automa, la showgirl impazzisce di rabbia, Raimondo Todaro prova a calmarla, la solleva di peso e la porta in giardino.

''Le strappo tutti i capelli'': Antonella Elia ha una crisi isterica al GF Vip mentre litiga con Alessandra Mussolini

Antonella è un fiume in piena. Rivolgendosi infuriata contro Alessandra, tuona: “Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso?! Ammazza che brutte gambe storte che hai”. La Mussolini la prende in giro e prosegue a imitarla. Poi rivolgendosi agli altri in salone sottolinea,: “Avete sentito tutti? Questa ha appena detto che mi vuole mettere le mani addosso. Ha anche detto che ho le gambe storte”.

La 62enne dopo la puntata sbotta non si controlla più: la 63enne l’ha provocata e continua a farlo imitandola e lei le urla contro

La showgirl impazzisce di rabbia

La Elia non si contiene: “Basta mi hai rotto! Ora le salto agli occhi, le strappo tutti i capelli e le metto le mani addosso. Come faccio? Qui è un continuo e io non reggo più. Adesso torno di là ed esplodo”. Ed ecco arrivare la crisi. L’ex di Non è la Rai è rossa di rabbia e urla: “Io non sono quella. Perché devo subire quello? Perché sono qui dentro! Ma perché devo subire questo? Perché?! Ma perché?!”.

Antonella urla, non riesce a calmarsi

Todaro cerca di metterci una pezza: “Vieni con me ti prego, balliamo e facciamo una presa, stiamo insieme, calmati”. I due vanno in giardino. Quando tornano nella Casa, nonostante tutti parlino di quel che è accaduto, Antonella rimane in silenzio, senza più proferire parola.