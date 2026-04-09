''Le strappo tutti i capelli'': Antonella Elia ha una crisi isterica al GF Vip mentre litiga con Alessandra Mussolini

- La 62enne dopo la puntata sbotta non si controlla più: la 63enne l’ha provocata e lei le urla contro
- L’ex politica le ha dato dell’automa, la showgirl impazzisce di rabbia, Raimondo Todaro prova a calmarla
Che non fosse finita dopo l’ultima puntata in onda su Canale 5 era intuibile. Antonella Elia ha una crisi isterica al GF Vip mentre litiga con Alessandra Mussolini. La 62enne sbotta non si controlla più: la 63enne l’ha provocata e lei le urla contro. “Le strappo tutti i capelli, le metto le mani addosso!”, grida. L’ex politica l’ha imitata con molto sarcasmo e le ha dato dell’automa, la showgirl impazzisce di rabbia, Raimondo Todaro prova a calmarla, la solleva di peso e la porta in giardino.
Antonella è un fiume in piena. Rivolgendosi infuriata contro Alessandra, tuona: “Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso?! Ammazza che brutte gambe storte che hai”. La Mussolini la prende in giro e prosegue a imitarla. Poi rivolgendosi agli altri in salone sottolinea,: “Avete sentito tutti? Questa ha appena detto che mi vuole mettere le mani addosso. Ha anche detto che ho le gambe storte”.
La Elia non si contiene: “Basta mi hai rotto! Ora le salto agli occhi, le strappo tutti i capelli e le metto le mani addosso. Come faccio? Qui è un continuo e io non reggo più. Adesso torno di là ed esplodo”. Ed ecco arrivare la crisi. L’ex di Non è la Rai è rossa di rabbia e urla: “Io non sono quella. Perché devo subire quello? Perché sono qui dentro! Ma perché devo subire questo? Perché?! Ma perché?!”.
Todaro cerca di metterci una pezza: “Vieni con me ti prego, balliamo e facciamo una presa, stiamo insieme, calmati”. I due vanno in giardino. Quando tornano nella Casa, nonostante tutti parlino di quel che è accaduto, Antonella rimane in silenzio, senza più proferire parola.