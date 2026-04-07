La campionessa di nuoto è sul lettone con le bimbe: immancabile la presenza dei bulldog francesi

E’ diventata mamma bis, per la felicità sua e del marito Matteo Giunta, lo scorso 2 aprile

“Cortorsionismi”, scrive ironica. Da genitore attento cerca subito di far accettare la nuova arrivata dalla sua primogenita di appena 2 anni, per evitare problemi e inutili gelosie iniziali. Federica Pellegrini pubblica la prima foto insieme alle due figlie Matilde e Rachele: lo scatto è dolcissimo. La campionessa di nuoto è sul lettone con le bimbe: immancabile la presenza dei bulldog francesi a cui è affezionatissima.

''Contorsionismi'': Federica Pellegrini pubblica la prima foto insieme alle due figlie Matilde e Rachele

E’ diventata mamma bis, per la felicità sua e del marito Matteo Giunta, lo scorso 2 aprile. La Divina ha dato alla luce la neonata all'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, che si trova a Negrar di Valpolicella, a pochi chilometri dal centro di Verona, dove lei e il suo ex allenatore 43enne vivono. Stavolta, viste le difficoltà del primo parto, con ore e ore di travaglio e un cesareo d’urgenza, ha scelto direttamente di sottoporsi a un taglio cesareo programmato, così da evitare rischi. Tutto è andato magnificamente.

Federica è già tornata a casa ed è pronta ad affrontare la sfida. Molto follower, che le regalano ‘like’ per lo scatto, la mettono in guardia. “Si comincia Fede... auguri... ti accorgerai che due sono tantissimi”, le scrivono. Lei ne è consapevole, ma sa pure che ce la farà tranquillamente. “Fede… è solo l’inizio, ma si vede già che sarai bravissima”, le sottolinea qualcuno vedendola mamma dolcissima e premurosa con le sue bimbe.