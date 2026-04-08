La 40enne svela come ha scoperto l’inganno e cos’ha provato a Giulia Salemi

L’ex di Berlusconi a Non solo per moda: “Silvio sapeva della mia bisessualità, era felice”

Francesca Pascale non lo nega. “Mi sono sentita morire”, confessa. Parla delle borse di Hermés false che le avrebbe regalato Daniela Santanchè. La 40enne, ospite di Non solo per moda, a Giulia Salemi svela come ha scoperto l’inganno e cos’ha provato.

''Mi sono sentita morire'': Francesca Pascale parla delle borse Hermés false che le avrebbe regalato la Santanchè

Tutto è venuto a galla per una delle borse che si era rotta. “Vado in boutique a Milano per sistemarla e mi dicono di accomodarmi dietro”, spiega Francesca. E aggiunge: “Mi dissero che era contraffatta. Io mi sono sentita morire”. Nello shop della prestigiosa griffe lei non ha spiegato da dove arrivasse quell’accessorio. “Tra una napoletana e una cuneese, a chi avrebbero creduto?”, sottolinea, riferendosi all’ex ministra del Turismo. “Mi sono sentita mortificata”, confida.

La Pascale non è rimasta di sasso perché le borse erano false, c’è qualcosa che le ha fatto ancora più male: “Se mi avessero detto che era falsa, l’avrei accettata lo stesso. E’ l’inganno che mi tormenta”. La vicenda è finita su tutti i media. Francesca è serena a riguardo e alla politica manda a dire: “Per ora ha minacciato querela, quindi attenzione. Ma io le prove le ho”.

La 40enne svela come ha scoperto l’inganno e cos’ha provato a Giulia Salemi, ospite di Non lo faccio per moda

L’ex moglie di Paola Turci parla anche del suo grande amore, Silvio Berlusconi, deceduto il 12 giugno 2023 a 86 anni, a cui è stata legata sentimentalmente per circa 10 anni. La relazione, iniziata quando lei aveva 19 anni, è diventata pubblica nel 2012 ed è terminata ufficialmente all'inizio del 2020. “Sono stata io a prendere l’iniziativa, gli dissi: ‘Ti desidero’. Mi guardò e rispose: ‘Potrei essere tuo nonno’”. Lei non si diede per vinta: “Non mi lasciai incantare”. Poi confessa: “La mia bisessualità? E’ stata una delle prime cose che gli ho detto. Lui lo sapeva benissimo ed era felice. Ci siamo lasciati perché ci facevamo del male”. Ora l’unica che sente della famiglia del Cavaliere è Marina Berlusconi: "Con lei ho ancora un ottimo rapporto”.