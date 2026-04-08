I primi gossip sui due lo scorso dicembre, ora arriva l’ufficialità con la paparazzata di Diva e Donna

La conduttrice del Tg1 delle 20 38enne, ex di Cesare Cremonini, presissima del collega 30enne

Non si nascondono più. La paparazzata che Diva e Donna mette in copertina parla chiaro. Giorgia Cardinaletti esce allo scoperto con il nuovo compagno Francesco Bechis: il settimanale pubblica la foto del bacio.

Giorgia Cardinaletti esce allo scoperto con il nuovo compagno Francesco Bechis: la foto del bacio

La conduttrice del Tg1 delle 20 38enne, ex di Cesare Cremonini, è presissima del collega che il prossimo 29 giugno compirà 31 anni. Lui è un cronista de Il Messaggero, figlio di Franco Bechis, direttore di Open.online, con un passato a Milano Finanza, Il Tempo, Repubblica, Libero e Corriere della Sera. La madre è Monica Mondo, volto storico di Tv2000.

Giorgia passeggia con look casual insieme al fidanzato, poi i due si scambiano dolcissimi un bacio. I primi gossip sulla coppia sono usciti intorno alla metà di dicembre, quando erano stati avvistati ‘vicini vicini’ al Premio Graldi a Roma. Stando ai ben informati stavano insieme già da qualche mese...

I primi gossip sui due lo scorso dicembre, ora arriva l’ufficialità con la paparazzata di Diva e Donna

Lui, laureato alla Luiss, ha iniziato la carriera occupandosi di think tank e analisi sulla sicurezza su Formiche.net. Dal 2022 fa parte della redazione de Il Messaggero. Segue la politica nazionale e tutto quel che accade a Palazzo Chigi. Nel 2024 ha pubblicato il saggio Realpolitik, edito da Solferino Libri, scritto insieme all’ambasciatore Giampiero Massolo.

Il ragazzo pare proprio aver conquistato il cuore della conduttrice tra le più apprezzate del panorama nazionale, scelta da Carlo Conti anche per salire sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2026.