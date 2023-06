Gianni Sperti festeggia 50 anni con una mega festa a Napoli con Tina Cipollari e altri volti tv: guarda

Al party dell’opinionista di Uomini e Donne tutti si scatenano. Maria De Filippi, però, non c’è

Ha spento le candeline il 12 aprile scorso, ma ha voluto celebrare, anche a distanza di due mesi. Gianni Sperti festeggia 50 anni con una mega festa a Napoli con Tina Cipollari e tanti altri volti tv. L’opinionista di Uomini e Donne per il suo mezzo secolo organizza un super party al Toma Beach di Pozzuoli. Invita gli amici più cari, compresi i protagonisti del programma di Maria De Filippi. La conduttrice però non c’è: è impegnata in Sardegna con le riprese di Temptation Island, da lunedì 26 giugno in onda in prima serata su Canale 5.

Sperti indossa un abito elegante ed eccentrico al punto giusto scuro. Accoglie i suoi invitati: Tina, Ida Platano con il compagno Alessandro Vicinanza, la tronista Lavinia Mauro con la sua "scelta" Alessio Corvino, la coppia di amici formata da Luca Salatino e Matteo Ranieri, due altri ex tronisti del dating show.

Nel locale si ride, ci si diverte, si brinda e si danza. Gianni balla con la Cipollari: i due, ironici, danno vita a delle vere e proprie gag, proprio come accade in tv. All’appello manca Gemma Galgani, acerrima nemica di Tina…

Foto di gruppo degli invitati alla festa

La Cipollari indossa un abito lungo verde acqua, Sperti le fa da cavaliere. I due in pista sono uno spasso. La Platano rimane attaccata a Vicinanza per tutta la notte: non c’è alcuna crisi tra i due, come invece si era vociferato.

La tavola allestita nel locale all'aperto, in attesa che cominci l'evento

L’ex vippone Salatino, da quando si è definitivamente lasciato con Soraia Ceruti, fa sempre coppia con Ranieri. I due arrivano alla festa mano nella mano e ci scherzano su sul social: “La coppia migliore siamo noi”.