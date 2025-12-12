Oggi, 12 dicembre, l’ex rugbista, ex concorrente di Ballando con le Stelle, compie 33 anni

E’ dalla scorsa estate che si vocifera della relazione tra i due: l’ex velina ufficializza?

Lo scatto in coppia arriva nelle Storie, in occasione del compleanno di lui. Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo. I due si sono immortalati in un selfie mentre erano sulla moto a Milano. Ora lei è a Los Angeles, ma non dimentica il giorno in cui l’ex rugbista compie 33 anni. “Happy Birthday”, scrive.

''Happy Birthday'': Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo e gli fa gli auguri

La 47enne dell’immagine condivisa sorride accanto al ragazzo, ex concorrente anche di Ballando con le Stelle. E’ dalla scorsa estate che si vocifera di una relazione tra lo sportivo e l’ex velina: la sarda pare proprio aver voglia di ufficializzare.

I due si sono conosciuti durante la registrazione del reality Physical: da 100 a 1, a cui hanno partecipato entrambi. Era il 2024. Piano, piano si sarebbero avvicinati: i rumor parlano di un’intesa speciale che si è trasformata in amore. Hanno pi condiviso scatti dagli stessi posti, senza però mai apparire insieme. Ora arriva la foto a due.

Del resto Elisabetta recentemente a Vanity Fair ha svelato: “Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto di avere un approccio naïf all'amore: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore, non potrei mai scegliere un partner solo perché ‘piace' agli altri. L'amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Preferisco rischiare, ma vivere qualcosa che mi fa battere il cuore”.