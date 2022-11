Giorgia a 51 anni: ''Alle rughe mi sto abituando: ecco perché non faccio niente al mio viso''

La cantante rivela perché non prende in considerazione i ritocchini

Giorgia è serena a 51 anni, felice della sua vita artistica, con un nuovo disco in uscita e un debutto al cinema, diretta da Rocco Papaleo in “Scordata”, e famigliare, insieme ad Emanuel Lo, ballerino e coreografo, professore di Amici, e al loro figlio Samuele, 12 anni. Il tempo che passa non le fa paura. A Grazia, che le regala la cover del settimanale, la cantante confessa: “Alle rughe mi sto abituando”. E rivela perché non fa nulla sul suo viso, non prende in considerazione i ritocchini.

“Alle rughe mi sto abituando. Arrivano così, all’improvviso: vai a letto, ti svegli e ti vedi diversa. Ma dentro ti continui a sentire una ventisettenne: quello è il problema”, sottolinea Giorgia.

“La verità è che non siamo abituati a vedere le facce delle donne con le rughe - continua l’artista - Guardando un’intervista alla cantante Gigliola Cinquetti, ho pensato: ‘Com’è invecchiata’. Ma diceva cose poetiche: ho cominciato allora a vedere la bellezza nel suo viso. Se ci abituassimo a vedere più donne segnate dal tempo ne saremmo meno scioccati. Ma c’è una forte pressione sociale per essere sempre giovani. Bisognerebbe avere uno sguardo d’amore su di sé, altrimenti ci si ammala”. Poi confessa: “In realtà non faccio niente sul mio viso non perché sono virtuosa, ma perché sono fifona: per me già prendere un antinfiammatorio è una tragedia”.

Quando le si domanda che effetto le faccia stare con un uomo più giovane di lei di 7 anni, Giorgia Todrani svela: “Quando ci siamo messi insieme io avevo 30 anni, lui 23. Gli avevo detto: ‘Il problema non è ora, sarà dopo’. Ma lui è fantastico, è un giovane-vecchio: su alcune cose si lamenta più di me. Ogni tanto gli dico che dovrebbe stare con una donna più giovane e ci ridiamo su. Una cosa è certa: lui mi stimola a fare tanto sport. Ma al mare, è stressante: a volte tifo che gli venga un po’ di pancetta”.