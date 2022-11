Il popolare conduttore 66enne e l’architetto classe 1965 sono legatissimi

“Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me”

Gerry Scotti quando nel 2002 si è separato dalla moglie, Patrizia Grosso, che aveva sposato nel 1991 e da cui ha avuto il figlio Edoardo, nato il 10 marzo 1992, ha affrontato una nuova fase della sua vita. Il popolarissimo conduttore tv 66enne ha ritrovato la felicità sentimentale grazie a Gabriella Perino, che conosceva sin da quando era un ragazzo. I due stanno insieme dal 2011, il presentatore al Corriere della Sera spiega perché dopo 11 anni non sposa ancora la compagna.

Gerry Scotti spiega perché dopo 11 anni insieme non sposa la compagna Gabriella Perino: le sue parole

Gerry a proposito del cambiamento avvenuto nel suo percorso esistenziale racconta: “Quando avevo quarant’anni, in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio. Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo”.

Scotti al quotidiano poi confida: “A gennaio Edoardo mi renderà di nuovo nonno e sono riconosciuto come figura paterna anche dai figli della mia compagna: sono il rompiscatole che dice di spegnere la luce o non far scorrere l’acqua in casa. Ora sono grandi, ma quante notti sono stato sveglio aspettando uno o l’altro che rientrasse... loro sono la mia ancora di salvezza, mi fanno sentire un uomo vivo e una persona qualsiasi”.

Il popolare conduttore 66enne e l’architetto classe 1965 sono legatissimi

Quando gli si chiede perché non sia ancora andato all’altare con la Perino, sorridendo confida: “Ci stiamo studiando. Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”.

La coppia è riservatissima. In un’intervista a La Stampa, sempre su Gabriella, Gerry Scotti aveva detto: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile. Ci conoscevamo fin da ragazzi, siamo finiti a un certo punto ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”.