In casa il 14enne avuto dal compagno Emanuel Lo lo chiamano affettuosamente ‘il Grinch’

La cantante 53enne tifa da sempre per la Lazio, il ragazzino invece per la Roma

Giorgia si prende la cover di Tv Sorrisi e Canzoni. Per lei questo è un periodo d’oro. La conduzione di X Factor è un successo, sarà tra i Big di Sanremo 2025. Non solo, dopo il film girato nel 2023 con Rocco Papaleo, “Scordato”, la cantante 53enne ha prestato anche la voce al personaggio di Matangi in “Oceania 2”. L’artista racconta il suo entusiasmo per il lavoro, ma non solo, parla pure del privato. Spiega perché il suo Samuel, 14 anni, avuto dal compagno Emanuel Lo, non seguirà le sue orme professionali. “Mio figlio sarebbe molto bravo a suonare la chitarra”, sottolinea la Todrani. Ma c’è un ‘ma’…

''Mio figlio sarebbe molto bravo a suonare la chitarra'': Giorgia spiega perché il suo Samuel però non seguirà le sue orme professionali

Il ragazzino, entrato nell’adolescenza, in casa viene simpaticamente chiamato 'il Grinch', dato che non abbonda nei complimenti. La mamma come conduttrice, però, gli è piaciuta: “Samuel mi ha detto: ‘Dai che sai fare questa cosa, sei brava’”.

In casa il 14enne avuto dal compagno Emanuel Lo lo chiamano affettuosamente ‘il Grinch’

Giorgia, quando deve elencare le passioni che avrebbe ereditato da lei e il coreografo e ballerino, dice: “Sarebbe molto bravo a suonare la chitarra. Ma un giorno ci ha detto: ‘Io faccio una cosa dove voi non ci capite nulla: il calcio’. E’ un bravo terzino ma gioca bene anche a centrocampo”. Il tifo non la unisce a lui, anzi: “No! Lui tifa per la Roma e io per la Lazio. Una volta l’ho portato allo stadio, la Roma ha perso e poi non mi hanno invitato più perché hanno pensato che fosse colpa mia. Ero seduta vicino ai fratelli Vanzina che mi dicevano: ‘Ma tu non sei della Lazio?’”.