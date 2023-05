“E’ stata lei. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili”

“Alla fine, potevamo forse riuscire a riavvolgere il nastro, ma tutto sommato è stato meglio così”

Giorgio Mastrota torna a parlare della sua ex moglie Natalia Estrada e la fine del loro amore. A Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone, rivela: “Non riuscivamo neanche a sentirci”. I due si sono sposati nel 1992 a Madrid e sono diventati genitori di Natalia Junior. La rottura è avvenuta nel 1998.

''Non riuscivamo neanche a sentirci'': Giorgio Mastrota parla della fine dell'amore con Natalia Estrada

Il re delle televendite in tv confessa: “Abbiamo dato vita a una figlia meravigliosa, che porta il nome della mamma. Io con Natalia ho passato dei momenti meravigliosi. Certo, subito dopo la separazione non riuscivamo neanche a sentirci e a dialogare bene, ma poi abbiamo superato quel frangente. In quel periodo eravamo molto conosciuti e addirittura al 'Tg5' diedero la notizia della fine del nostro amore. Abbiamo bruciato troppo le tappe quella bolla alla fine è scoppiata”.

Il 58enne e la 50enne si sono sposati nel 1992 e lasciati nel 1998. Insieme hanno una figlia, Natalia Junior

E’ stata la Estrada ad andarsene: “E' stata lei. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici”. Il 58enne poi aggiunge: “Tutti pensavano che fosse stata colpa sua, ma non è così. Alla fine avevamo bruciato le tappe, tutti e due. Solo che probabilmente la sua distrazione si è vista un po' di più. Io ho fatto un po' lo sciocchino. Alla fine, potevamo forse riuscire a riavvolgere il nastro, ma tutto sommato è stato meglio così”.

Il re delle televendite racconta tutto in tv, a Oggi è un altro giorno

Lui e la 50enne non hanno rapporti ostili: “Adesso che Natalia ha preso la sua strada, non siamo rimasti amici, ma se dobbiamo sentirci, ci sentiamo”. Ora lui è felicemente sposato con Floribeth Gutierrez, da cui ha avuto i figli di 9 e 4 anni Matilde e Leonardo.