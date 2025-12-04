Giovanni Ciacci in tv con 55 chili in meno dopo le punture: ''Ma ultimamente mi si è abbassata tanto la vista''

Il costumista 54enne ospite de “La Volta Buona” ha portato la sua testimonianza

Grazie alle punture di ultima generazione ha perso ben 55 chili in un anno

Negli ultimissimi tempi però un effetto collaterale: l’abbassamento della vista

Giovanni Ciacci ha raccontato a “La Volta Buona” di aver perso 55 chili in un anno grazie alle punture con medicinali di ultima generazione.

Lo stylist e costumista nel programma di Caterina Balivo ha però anche fatto sapere di aver avuto negli ultimi giorni un abbassamento importante della vista proprio per via del percorso che sta seguendo.

Giovanni Ciacci, 54 anni, a La Volta Buona mercoledì 3 dicembre

Il 54enne, che vorrebbe perdere altri 10 chili, ha detto: “Ho perso 55 chili ad oggi, in un anno. Sempre sotto il controllo medico”.

“Prima hanno iniziato con delle pasticche, poi siamo passati alle punture. Inizi con 3 milligrammi, poi 7, ora sono a 10 e dovrei arrivare a 15. Faccio la puntura una volta alla settimana”, ha spiegato.

Sull’effetto collaterale ha detto: “Ultimamente nel giro di una settimana mi si è abbassata tanto la vista”.

Sembra possa essere un problema che si presenta in questi casi in persone che soffrono di diabete.

Giovanni, che ha partecipato anche a un’edizione del Grande Fratello Vip, pesava 160 chili.