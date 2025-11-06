''Vita in tre molto, molto faticosa'': Giulia De Lellis racconta come un figlio ti cambia la vita

Carla Giuni
6 Novembre 2025
  • Mentre si trucca, nelle sue Storie, la 29enne rivela come sta affrontando il cambiamento
  • L’influencer e imprenditrice è diventata mamma lo scorso 8 ottobre: è nata Priscilla

C’è chi parla nuovamente di crisi tra lei e il padre della sua bambina, Tony Effe. Giulia De Lellis nelle sue Storie non dice una parola a proposito. Racconta, invece, come un figlio ti cambia la vita: lo scorso 8 ottobre è nata Priscilla.

Giulia mentre si mette il make up svela: “Devo prendere un attimo le misure sulla preparazione prima di uscire mia e della bambina, perché sono un po’ pessima: continuo a fare a ogni appuntamento 40/45 minuti di ritardo perché all’ultimo minuto succede qualcosa… Siamo tutte pronte e lei si fa la cacca addosso… Devo imparare. Non volevo mettervi paura”.

La De Lellis aggiunge: “Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo ufficialmente iniziato questa nuova vita in tre che è molto, molto faticosa, ma ovviamente meravigliosa e intensa”.  E spiega: “Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita, sembra un modo di dire, una frase fatta, ma in realtà non è una frase fatta… Prendetelo alla lettera. Però è un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso”.

Completato il trucco, Giulia si cambia: è in ritardo, ma alla fine è felice con Priscilla insieme a lei.

