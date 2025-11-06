''Vita in tre molto, molto faticosa'': Giulia De Lellis racconta come un figlio ti cambia la vita

Mentre si trucca, nelle sue Storie, la 29enne rivela come sta affrontando il cambiamento

C’è chi parla nuovamente di crisi tra lei e il padre della sua bambina, Tony Effe. Giulia De Lellis nelle sue Storie non dice una parola a proposito. Racconta, invece, come un figlio ti cambia la vita: lo scorso 8 ottobre è nata Priscilla.

Giulia mentre si mette il make up svela: “Devo prendere un attimo le misure sulla preparazione prima di uscire mia e della bambina, perché sono un po’ pessima: continuo a fare a ogni appuntamento 40/45 minuti di ritardo perché all’ultimo minuto succede qualcosa… Siamo tutte pronte e lei si fa la cacca addosso… Devo imparare. Non volevo mettervi paura”.

La De Lellis aggiunge: “Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo ufficialmente iniziato questa nuova vita in tre che è molto, molto faticosa, ma ovviamente meravigliosa e intensa”. E spiega: “Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita, sembra un modo di dire, una frase fatta, ma in realtà non è una frase fatta… Prendetelo alla lettera. Però è un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso”.

L’influencer e imprenditrice è diventata mamma lo scorso 8 ottobre: è nata Priscilla

Completato il trucco, Giulia si cambia: è in ritardo, ma alla fine è felice con Priscilla insieme a lei.