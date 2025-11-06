''Mi è dispiaciuto non salutare Pippo l’ultima volta'': Vittoria Belvedere in lacrime spiega perché non è andata alla camera ardente di Baudo

L’attrice, 53 anni, era molto legata al conduttore con cui fece l’edizione 2002 di Sanremo

Vittoria Belvedere ha pianto in diretta a “La Volta Buona” parlando di Pippo Baudo e ammettendo di essere dispiaciuta per non averlo salutato un’ultima volta alla camera ardente tre mesi fa.

L’attrice e conduttrice, 53 anni, è stata ospite di Caterina Balivo il 5 novembre su Rai1.

Qui le sono state mostrate alcune immagini dell’edizione di Sanremo 2002, quando fece la valletta per Pippo Baudo insieme a Manuela Arcuri.

Gli occhi di Vittoria si sono fatti subito lucidi.

Ha quindi spiegato perché nonostante le sia dispiaciuto non aver dato un ultimo saluto a Baudo – morto il 16 agosto scorso a Roma all’età di 89 anni – ha preferito non andare alla camera ardente allestita nella Capitale.

“Non sono andata a trovarlo ma in queste situazioni… io sono una che non ama mettersi in mostra. Non mi sembrava carino, però mi è anche dispiaciuto non andarlo a salutare l’ultima volta”.

La Balivo, vedendola visibilmente commossa, le ha quindi domandato se abbia evitato la camera ardente perché pensava che in qualche modo fosse un po’ “una passerella”.

Ha confermato che questo è il motivo per cui ha preferito non andare: “Sì, anche le interviste… gente che ti chiama e dice ‘perché non ci racconti?’. No, è una cosa mia. Lo avete visto, un grande, che cosa bisognava dire?”.

Dai suoi occhi sono scese diverse lacrime: l’affetto che prova per Pippo è davvero grande.

Mamma di tre figli, avuti dal marito Vasco Valerio, Vittoria è attualmente protagonista a teatro con la commedia "Indovina chi viene a cena" insieme al collega Cesare Bocci.