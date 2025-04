Giulia De Lellis è incinta! Le foto su 'Chi' non lasciano dubbi, ma lei sbotta: ''Non rompete le palle, fuori luogo''

L’influencer e imprenditrice 29enne pizzicata dai paparazzi col fidanzato Tony Effe a Cernobbio, sul Lago di Como

Si scatta anche un selfie al pancino che cresce alzandosi la t-shirt: il bebè nascerà in autunno

Giulia De Lellis sembra sempre condividere le esperienze ed emozioni del suo ex, Andrea Damante. L’ex tronista 35enne diventerà papà il prossimo settembre. La 29enne, influencer e imprenditrice, che da tempo desiderava essere mamma, avvera il suo sogno quasi in contemporanea. E’ incinta!. Le foto che pubblica Chi non lasciano dubbi a tal proposito. Ma lei, arrabbiata per lo scoop del settimanale, sul social, in un video nelle IG Stories, sbotta: “Non rompete le palle, fuori luogo”.

La romana è stata pizzicata dai paparazzi col fidanzato Tony Effe, con cui sta insieme dallo scorso giugno, a Cernobbio, sul Lago di Como, nel bel mezzo di un tenero weekend romantico. Durante una passeggiata Giulia si è persino scoperta il pancino che cresce per scattarsi un selfie chiaramente privato, non pubblicato sul suo profilo ufficiale seguito da 5 milioni e mezzo di follower.

La De Lellis ha provato a camuffare le sue forme. Negli scatti pubblicati la si vede con indosso i pantaloni di una tuta, una t-shirt bianca e sopra una giacca oversize. E’ così che si è presentata insieme al trapper 33enne al Circolo Golf Villa d’Este. Tony sta imparando a giocare e lei lo ha accompagnato. Purtroppo non ha pensato che poteva essere seguita dai fotografi: incurante, si è alzata la maglietta per immortalare il suo ventre che parla di maternità, ora svelata.

Lei sul social si infuria contro il giornale

Tutto questo non le è piaciuto, però. Da Londra, dove è andata per un evento, Giulia, in una breve clip in cui si trucca, dice: “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”. Non parla chiaramente dello scoop del giornale, ma il riferimento pare evidente. Tony Effe pure non conferma la gravidanza della compagna e rimane in silenzio. Intanto sempre Chi fa sapere che pure questa coppia vedrà arrivare la cicogna il prossimo autunno.