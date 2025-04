Le figlie di Beyoncé le rubano la scena al concerto di LA: guarda Rumi, 7 anni, e Blue Ivy, 13, sul palco con la mamma

Nella prima tappa del Cowboy Carter Tour andata in scena a Inglewood la popstar 43enne sorprende

Desidera averle le piccole accanto e fa centro insieme a loro: tutto è impeccabile e perfetto

Inaugura il suo Cawboy Carter Tour. L’opening va in scena al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. E’ tutto perfetto e impeccabile. E non le importa se le sue piccole donne le rubano la scena. Le figlie di Beyoncé sono con la popstar sul palco al concerto a LA. Rumi, 7 anni, e Blue Uvy, 13 sorridono entusiaste, la famosissima mamma le ha volute accanto a lei in un momento così speciale e unico. Le ha avute dal rapper Jay-Z. Manca solo Sir Carter, il gemello di Rumi, il suo unico maschietto.

Il tour toccherà 32 date in nove città degli Stati Uniti e in Europa. Prende il titolo dall’ultimo album della cantante, uscito a marzo 2024. Beyoncé si esibisce per quasi tre ore, interpretando ben 39 canzoni. Rumi e Blue Ivy sono al suo fianco: belle e sorridenti, con abiti sbrilluccicanti che fanno impazzire il pubblico. I fotografi, quando compaiono, scattano a più non posso: le due diventano improvvisamente protagoniste dell’evento.

“E’ così bello essere su questo palco - sottolinea Beyoncé in apertura del live - Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno preceduto e mi hanno permesso di salire su questo palco oggi. Voglio ringraziare voi, i miei fan, per avermi permesso di realizzare questo album. Grazie per avermi dato la libertà creativa di mettermi alla prova”.

Il concerto parte con i grandi successi dell’artista. Blue Ivy, la maggiore, fa diverse apparizioni. Si unisce anche al corpo di ballo durante "America Has A Problem”: danza splendidamente e gli spettatori vanno in estasi e applaudono. Torna in seguito sul palco insieme alla sorella minore, Rumi. La piccola è al suo debutto in una performance live della madre: Beyoncé canta “Protector”. Alla fine sul maxi schermo parte un montaggio della Knowles e dei suoi figli. Gli occhi di tutti si fanno lucidi: è un momento di commozione generale.