Paola Barale compie 58 anni e festeggia a Roma con amici e colleghi: la torta a sorpresa dietro le quinte del teatro, guarda

Il 28 aprile c’è il compleanno che l’avvicina sempre più ai 60, lei commenta ridendo: “‘Sti ca**i!”

Non se lo aspetta e invece i suoi intimi non dimenticano la data speciale. Paola Barale il 28 aprile compie 58 anni e festeggia a Roma con amici e colleghi: la torta a sorpresa arriva dietro le quinte del teatro. In scena con la commedia Tris di Cuori, la showgirl e attrice rimane a bocca aperta davanti alla torta su cui spegnere le candeline. Solo tre, ovviamente.

“Il mio Tris di Cuori preferito”, commenta Paola nelle sue IG Stories. Condivide con i follower il video in cui Simone Montedoro, con lei sul palco, l’attira in un grande camerino dove ci sono tutti gli altri.

La showgirl e attrice spegne le candeline

Appena fa il suo ingresso, parte la classica “tanti auguri a te!”. “Mi avete beccato”, commenta la Barale. Nella stanza ci sono, oltre a Montedoro, Ilaria Canalini, Mauro Conte, Noemi Sferlazza, Toni Fornari e Alessandro D’Ambrosi.

Dopo le prove è raggiunta in strada da un'amica: ha dolce e fiori tra le mani. "58... 'sti ca**i!", commenta

Paola, incitata dagli amici, spegne le candeline, non prima di aver espresso il suo desiderio. “E’ sempre lo stesso”, spiega. Ma non lo svela, altrimenti non si avvererebbe. Poi, quando le prove finiscono, in strada, con il cagnolino al seguito, riceve una torta da un’amica che, nel vederla, le sottolinea: “Sei bellissima!”. La Barale tiene un mazzo di fiori tra le mani, oltre al dolce. Ironica sottolinea: “58… ‘Sti ca**i!”. Si avvicina sempre più ai 60, ma vive benissimo la sua età: non c’è alcun problema.