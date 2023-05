Le giornate da famiglia allargata in Florida sono spensierate

La 30enne e il 32enne si divertono col piccolo che l’ex velino ha avuto dalla 36enne Ariadna Romero

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Miami trascorrono una vacanza spensierata e felice da famiglia allargata. L’influencer e conduttrice tv 30enne ha un feeling pazzesco con Leo, il figlio che l’ex velino ha avuto dalla 36enne Ariadna Romero. Il piccolo va molto d’accordo con l’ex ‘vippona’. Sono tutti sorrisi e coccole per lui, che il 18 luglio prossimo compirà 6 anni.

Giulia Salemi a Miami con Pierpaolo Pretelli e il figlio di lui: il feeling con Leo è pazzesco

I Pralemi sul social raccontano moltissimo dei giorni gioiosi in Florida. Sono volati nella famosa cittadina degli States per raggiungere il ragazzino, già lì con la madre. Giulia, con indosso bikini striminziti, che mettono in mostra il suo fisico tonico e senza un briciolo di grasso, sorveglia Leo mentre fa il bagno in piscina: lui le regala dei veri sorrisoni.

La 30enne e il 32enne si divertono col piccolo che l’ex velino ha avuto dalla 36enne Ariadna Romero

Le giornate da famiglia allargata in Florida sono spensierate

La Salemi adotta look sensuali anche la sera. Con Pier arrivano i molto amati selfie, il bimbo però bacchetta la fidanzata del padre, che poi racconta tutto nelle storie. "Leo che mi sgrida perché faccio i selfie mentre siamo in ritardo. Lo amo", sottolinea mentre si riprende davanti allo specchio della stanza dell’hotel.

Piwer è attaccatissimo al bambino che il 18 luglio compirà 6 anni

Anche a cena Pretelli e il figlio stanno vicini, vicini. La Salemi li riempie di tenerezze: ha occhi solo per i due. La crisi della coppia è alle spalle. Ci sono tanti progetti di vita per loro. Chissà se Pierpaolo non sorprenda. Nel 2021 a Domenica In aveva confessato: “Vorrei rivivere l’emozione di diventare padre con lei”. E più volte ha pure quanto sogni le nozze con l'italo-persiana. Magari tutto questo presto diverrà realtà.