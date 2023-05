L'affascinante figlio 21enne di Carla Bruni si è laureato negli USA, la top model è volata a New York per Aurélien: foto

Il ragazzo ha conseguito il prestigioso titolo alla Columbia University

Carla Bruni scoppia di felicità. E’ una mamma molto orgogliosa: il figlio Aurélien Enthoven si è laureato. Il 21enne, che spegnerà 22 candeline il prossimo 20 giugno, ha conseguito il prestigioso titolo alla Columbia University di New York. Negli scatti condivisi dall’ex top model, volata nella Grande Mela per assistere alla cerimonia, il ragazzo posa sorridente con indosso la tradizionale toga del famoso ateneo color azzurro cielo.

“Sono fiera di te!”, scrive la Bruni. La moglie di Nicolas Sarkozy, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, nata il 19 ottobre 2011, aggiunge: “Tempo di laurea!”. Aurélien è gioioso e soddisfatto. Molti sottolineano la sua bellezza. E’ nato nel 2001 dalla relazione tra la ex Premiere Dame di Francia 55enne e il filosofo e saggista Raphaël Enthoven.

Aurélien ha avuto la grande possibilità di seguire gli studi universitari negli USA. In contemporanea, però. Ha dato il via pure alla sua carriera come modello, seguendo così le orme della famosissima mamma.

Il figlio di Carlà ha debuttato in passerella alla sfilata Uomo Primavera Estate 2023 di Versace a giugno 2022 a Milano. Pettinato con la riga centrale e i capelli tirati indietro col gel, sul catwalk ha indossato una camicia rossa e nera con una gigantesca stampa di una maschera greca. La madre sul social, gonfiando il petto, aveva ricordato come anche lei avesse debuttato con lo stesso brand. “Trent'anni tra queste due foto - aveva scritto Carla Bruni su Instagram - mio figlio ha sfilato per Versace ieri a Milano, come ho fatto io nel 1992. Una storia di famiglia. Grazie mille carissima Donatella Versace".